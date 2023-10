: Een groot deel van de Britten dat iets van geld heeft is inmiddels al naar het zuiden vertrokken of woont in Spanje, Portugal of Griekenland

London is naast onbetaalbaar ook steeds meer onleefbaar... en doordat een groot deel van de tokkies dat voor Brexit stemden nu nog minder te besteden hebben dan voor ze uit de EU stapten is Britland grotendeels verworden tot een soort van pauperparadijs voor relifascisten, en steeltuigh dat in groepsverband supermarkten leegrooft, auto's en motoren op klaarlichte dag jat of onder bedreiging je telefoon of koptelefoon steelt,

En dan hebben we in Nederland zo'n krijsgriezel die denkt dat we ook beter af zijn met grenzen dicht en uit de EU