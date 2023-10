Dat scheelt weer. U hoeft dit weekend de sportcolumn van John Graat in de Trouw niet te lezen. Die gaat namelijk niet over sport. Maar over de planeet. Want die gaat kapot. Door de sport. U kunt het allemaal wel raden. Het is allemaal verschrikkelijk en vervuilend dat gesport en John Graat kijkt ook heus naar zichzelf hè, maar hij denkt vooral aan de toekomst hè, aan de kinderen hè, en aan hoe het verder moet hè. Goed hoor John Graat. Straks hebben de Johnnen Graaten van deze wereld alles wat leuk is verboden en dan is de planeet gered. Zit je daar de hele dag vegetarisch te pingpongen met de totaal verzuurde kleinkinderen van John Graat die bij iedere smash gaan klagen dat het kwetsend is voor de tafeltennistafel. Zin in de toekomst.

