Twee kaartjes. Schagen-Oost hoe het wordt (boven) en Schagen-Oost hoe het is (onder). Welkom bij deel III alweer van de zogenaamde clash (want beide overheid) tussen de Gemeente Schagen en Provincie Noord-Holland of Hoe Nederland verandert in Berlijn aan de Rijn cq TriState City. En dit gaat niet alleen over Schagen-Oost, maar over heel Nederland, -oost, -west, -noord, -oost.

Schagen wil heel graag groeien (meer mensen = meer geld). Maar de provincie heeft allemaal schitterende PDF's over Bijzondere Provinciale Landschappen in Noord-Holland, die niet aangetast morgen worden, want anders cultuurhistorie, eeuwenoud landschap en weidevogels foetsie.

In Deel I een beschrijving van het schitterende provinciale landschap rond Schagen met terpen, vliebergen, antiek riviertje, middeleeuwse kavelpatronen, en... de onteigeningsplannetjes van de gemeente.

In Deel II duikt opeens "ontwikkelvisies 2040" op en is het Bijzonder Provinciaal Landschap Schagen-Oost opeens deels weggejorist. Hoe dan?



Het gaat nu in Deel III om dit gebiedje. Een stedenbouwkundige STA-IN-DE-WEG voor iedere planoloog, want die zetten de punt van de passer op het NS-station, en trekken dan cirkeltjes. Cirkeltje Wonen, Cirkeltje Winkelen, Cirkeltje Groen/Recreatie, Cirkeltje Bedrijven/Werk. En ja, dan is BPL Schagen-Oost de sjaak. Tenzij ze in het provinciehuis met de vuist op tafel slaan.

Overigens is in de bovenste artist impression van Schagen-Oost 2040 het middeleeuwse verkavelingspatroon intact gelaten. Dus dat zal in Deel IV wel sneuvelen want te duur en bouwkundig onhandig.

Het BPL Schagen heeft deels nog steeds een gaaf en herkenbaar verkavelings- en slotenpatroon dat de ontginningsgeschiedenis vanaf de vroege middeleeuwen goed laat zien. Het is daarmee van zeer hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Dit geldt met name in het polderlandschap direct rond de kern Schagen. Deze kernkwaliteit is onvervangbaar. Ruimtelijke ontwikkelingen die het verkavelingspatroon wijzigen of ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot het dempen of wijzigen van sloten en andere waterlopen zijn in ieder geval een aantasting van deze kernkwaliteit. Bijzonder Provinciaal Landschap - Schagen (PDF).

Zodra de eerste paal voor Schagen-Oost de grond ingaat, kunnen we beginnen met de sloop van provinciehuis Paviljoen Welgelegen. Want daar kletsen ze toch maar uit hun nekhaar, met je BPL.

Fopkaart. Meeste terpen staan er niet op

Geef cancelen VROM maar weer de schuld ipv de VVD