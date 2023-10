De verkenning in aanloop naar de formatie van 2021 werd een smeerboel. Door een """fout""" van Kajsa Ollongren (D66) barstte de Functie elders-steenpuist en dat was geen prettig gezicht. Wat volgde was het befaamde 1 april debat waar u wellicht nog wél een actieve herinnering aan heeft waarna - na een eveneens turbulente formatie van 299 dagen- uiteindelijk alles bij het oude bleef. De status quo heette nu alleen Rutte IV. De Tweede Kamer wil dat het volgende keer (en dat is al over 5 weken) anders gaat. Vera Bergkamp doet het voorstel voor één verkenner, vraag is nu of dat dan de Raad van State (die alvast z'n vinger opsteekt) of bijvoorbeeld de moedige vorst (dat willen BBB, SGP en ChristenUnie onder leiding van het CDA) moet zijn. Het debat wordt ook een sluitstuk van een met name voor Pieter Omtzigt traumatische periode. Opsteker voor de NSC'er: zijn wens dat Vera Bergkamp de vergadering NIET voorzit is ingewilligd.

Het grootste slachtoffer de minste spreektijd