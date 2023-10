Tim Hofman probeert met z'n programma te roeren waar het stinkt en kennelijk schop je soms tegen de verkeerde schenen. Een 'man uit Breda' heeft geprobeerd om de BNN-presentator... te vermoorden. De man liep op 6 september het BNNVARA-gebouw in voor een afspraak met Hofman. Dat kreeg hij niet voor elkaar, waarna hij 's avonds terugkeerde. Hij meldde zich bij de beveiliging met de mededeling 'dat hij daar was om Tim Hofman om het leven te brengen'. Hij werd aangehouden en bleek een vuurwapen en een mes op zak te hebben. "Het is nog niet duidelijk wat zijn motief was. De verdachte is geen ex-werknemer of op andere wijze verbonden aan BNNVara of een andere omroep. Ook heeft hij niet in het programma BOOS van Tim Hofman gezeten." Brrrrr.

UPDATE - Volledige verklaring BNN / Tim Hofman na de klik

Verklaring BNNVARA

Maandagochtend heeft de BNNVARA-directie haar eigen personeel en dat van de NTR, VPRO en Human geïnformeerd over een incident dat heeft plaatsgevonden in ons gezamenlijke pand aan het Wim T. Schippersplein.

Op woensdag 6 september is er ’s avonds rond de klok van 21:00 uur een man het gebouw ingelopen. Hij heeft bij de aanwezige beveiliger te kennen gegeven dat hij daar was om Tim Hofman om het leven te brengen. De betreffende beveiliger heeft op een zeer adequate manier gehandeld en direct de politie ingeschakeld. De man is naar buiten geleid, in hechtenis genomen door de politie en zit nog steeds vast. De man bleek een tas bij zich te hebben met daarin een vuurwapen en een mes. Bij ons is geen informatie bekend over explosieven die de man bij zich zou hebben, zoals afgelopen vrijdag in de media werd gesuggereerd. Na het incident bleek dat de man al eerder op die woensdag 6 september het pand in was geweest om te proberen via de receptie een ontmoeting te regelen met Tim. Dat is niet gelukt. In de avond is hij, zoals gezegd, teruggekomen en uiteindelijk door de politie in hechtenis genomen.

Lonneke van der Zee, algemeen directeur BNNVARA: “Onze eerste zorg is uitgegaan naar Tim, de beveiliger en receptiemedewerker in kwestie en het redactieteam van BOOS. Vanzelfsprekend had het nieuws over deze gebeurtenissen grote impact. Zij hebben de hulp gekregen die nodig is om dit te kunnen verwerken. Het is weerzinwekkend dat we te maken hebben gehad met zo’n ernstig incident. Dat maakt grote indruk op ons allemaal.”

Verdachte

De verdachte is een man uit Breda. Het is geen ex-werknemer of iemand die op wat voor manier dan ook verbonden lijkt te zijn of zijn geweest aan BNNVARA of een van de andere omroepen. De man heeft niet in een BOOS-uitzending gezeten of is daar onderwerp van gesprek geweest. De verdachte is in afwachting van een proces dat naar verwachting eind december zal beginnen. Over de mogelijke motieven van de verdachte kunnen we op dit moment geen mededelingen doen, omdat dit onderdeel is van het onderzoek en wij als bedrijf nog geen inzage hebben gehad in het dossier of verslagen van het verhoor.

Afgelopen vrijdag zijn er berichten verschenen in de media over deze gebeurtenis. Dat waren berichten die slechts ten dele kloppen, maar die vanwege de ernst wel om toelichting vragen. Deze toelichting hebben wij deze ochtend met onze collega’s gedeeld.