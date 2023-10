U keert de zaken om. Vanaf 1948 hebben Arabieren geprobeerd Israel en haar Joodse bevolking te vernietigen. Wat een bloeiend gebied had kunnen zijn dat in vrede met Israel leefde werd een broeinest van antisemitisme, achterlijkheid en terroristisch geweld. Abba Eban in 2002: "The Arabs never miss an opportunity to miss an opportunity." Netanyahu in 2006: "If the Arabs lay down their arms there will be no more war, but if Israel lays down its weapons there would be no more Israel."