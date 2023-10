Henk Kamp wordt benoemd tot Ere lid.

Die klaploper heeft in die 2 jaar , dat hij Shell Groningen problematiek aan moest pakken, voor nog geen 1 % verbetering gezorgd.

Mijn Vader was Vrijmetselaar, en was daar heel trots op!

Ook met ritueel begraven, naar het eeuwige Oosten !

Waar ik me Vader nooit over gehoord heb, was dat hij ook bij het Hilversums Verzet, actief is geweest.

Pas 20 jaar na zijn dood, vonden we een brief van Stichting 40-45, die vertelde dat deelgenomen had.

Zijn Zuster was in de oorlog verliefd op haar Joodse Piano leraar, die meegenomen werd na een razzia, en zij stierf aan liefdesverdriet/longontsteking.

Dus ik kan me voorstellen, dat mijn Vader een diepe haat had gekregen tegen de bezetter..