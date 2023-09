M1-topics openen verplicht met deze foto sorry

Nou, daar zijn ze. De 31 Amerikaanse nieuwste M1A2 SEPv3's Abrams exportversie zonder geheim verarmd uraniumpantser. Het Pentagon bevestigt in opmerkelijke taal: "As President Zelensky said earlier today, the first batch of the 31 Abrams tanks have arrived in Ukraine. The mere presence of Abrams tanks serves as a potent deterrent. By having these tanks in their arsenal, the Ukrainian Army can more effectively discourage aggressive actions."

Tussen de lijntjes staat daar bijna onmiskenbaar dat Oekraïne opgedragen is deze prestigieuze modellen niet in te zetten voor offensieve acties, zeer waarschijnlijk om een van Amerika's voornaamste exportproducten én mega-koper Polen niet in verlegenheid te brengen met beelden van vernietigde M1 Abrams. Want die verschijnen nu eenmaal onherroepelijk als je ze tegen de Russische linies aangooit, en al helemaal in deze toch wel terminale fase van het lenteoffensief.

Want, net als de Leopard 2A6 en Challenger 2 is ook de M1 Abram vrij makkelijk uit te schakelen door zelfs infanteristen met de juiste uitrusting, zoals hier bijvoorbeeld een Iraakse M1. Ondertussen circuleren er geruchten dat de VS overweegt nog eens 30 extra M1 Abrams te sturen.

Maar nog even over dit volstrekt hallucinante bericht van voormalige denktank het ISW hoor. "Putin may have ordered the Russian military command to hold all Russia’s initial defensive positions to create the illusion that Ukrainian counteroffensives have not achieved any tactical or operational effects despite substantial Western support." Even zodat we het begrijpen hoor, bedoelen jullie dat Poetin de opdracht gaf de Russische verdedigingslinie succesvol te verdedigen om de illusie te creëeren dat Oekraïne ondanks riante Westerse steun geen substantiële voortgang wist te boeken?

Geacht ISW, wat - in godsnaam - bedoel je hier?

M1 Tribute

Zelensky: Ze zijn er