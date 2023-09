Nationale Vergaderzaal nu waar de dwangwet van asielstas Eric van der Burg ter tafel ligt. Zijn VVD is tegen maar er gloort een Kamermeerderheid voor de wet die mogelijk moet maken dat provincies en gemeenten gedwongen kunnen worden een x-aantal asielzoekers op te nemen. Het CDA biedt namelijk een uitweg door wat te gaan spelen met het tijdspad: gemeenten krijgen zes maanden extra zodat ze jaarlijks pas op 1 november en niet 1 mei jaar hun opvangplekken rond moeten hebben. Daarna kan de staatssecretaris van dienst eventueel alsnog dwang toepassen. PVV'er Gidi Markuszower heeft aangekondigd de hele zaak te gaan filibusteren wat er op neer komt dat hij zes uur spreektijd heeft aangevraagd. Klinkt spannend is het niet, de vergadering duurt alleen langer (als hij de tijd al vol krijgt). Tijdrekken is in dit geval niet zo interessant, belangrijker is wat de andere partijen gewoonweg gaan stemmen (uitleg hier met een belangrijke rol voor BBB in de Eerste Kamer). Wat wel spannend wordt is hoe Ruben Brekelmans gaat uitleggen dat zijn partij tegen is maar zijn staatssecretaris voor. Dezelfde staatssecretaris die op plek vier staat van de VVD-kieslijst. Op zijn demissionaire premier Mark Rutte hoeft Brekelmans niet te rekenen. Die schreef gisteren namens het hele kabinet (dus ook VVD-leider Dilan Yesilgöz) aan JA21'er Joost Eerdmans die hem over de bizarre spagaat had bevraagd: "Het is niet aan mij om te bepalen wat wel of niet begrijpelijk is voor de kiezer."