Schakelen we nu live naar de Nationale Vergaderzaal voor de jaarlijkse hoogmis in Politiek Den Haag; de APB marathonuitzending van de bovenonsgestelde wachtgeldgerechtigden. Een beetje zinloze exercitie dit jaar, want demissionair, want over 2 maanden verkiezingen, want iedereen gaat weg, want totaal andere politieke verhoudingen, want van dat hele stikstof-verhaal klopt geen donder meer, en die gedroomde windmolens op zee zijn peperdure walvismoordenaars. De enigen die er echt op vooruit gaan in dit land zijn ambtenaren alsook topambtenaar Wajer Wim-Lex de Vakantiekoning, en om zulks te bekostigen worden uw natje, droogje, peutje, peukje & campertje maar weer eens duurderder. Traditioneel is de derde woensdag van september The Finest Hour van Geert Wilders met zijn daverende donderspeeches. Maar het zou zomaar kunnen dat we vandaag Het Redelijke Milders gaan meemaken. JE WEET HET NIET. Zitten we dan, om tien uur 's ochtends, met sjips, nootjes, bier. En we moeten nog de hele dag. Het woord "bestaanszekerheid" turven kan op deze LIVESTREAM.

Half uurtje, daarna kunt u dingen voor u zelf gaan doen...

PATS! Hermans sloopt Paternotte

Het zit de VVD nog steeds niet lekker dat het erop lijkt dat Jan Paternotte Geert Wilders in juli vroeg een motie van wantrouwen tegen Mark Rutte in te dienen zodat de D66’er het zelf niet zelf hoefde te doen. Sophie Hermans wordt daarom wat stekelig wanneer de oud-coalitiegenoot haar bevraagt over een eventuele samenwerking met de PVV. VVD-leider Dilan Yesilgöz én Wilders vinden het wel lollig.

Geert doet z'n ding