Oh, al 2 items verder, dan maar hier even mijn beschouwing.

Denk dat koning Willem-Alexander een zucht van opluchting slaakt wanneer Omtzigt de nieuwe premier naar voren schuift. Want het kabinet straalt slecht op hem af. Een zesde van de Nederlandse huishoudens hebben geen geld voor boodschappen en dan hebben we het over eten en drinken. 600.000 gezinnen in schuldenproblematiek. Maar een schamele 2 Miljard voor armoede en ik weet niet hoeveel miljarden voor klimaatlobby.... het kan gewoon niet waar zijn.

Het was vandaag een trieste vertoning: totale lege tribunes, veel fluitconcerten, onderweg en bij balkonscéne. Het zal de koninklijke familie geen goed hebben gedaan.

En dan de transparantie van het Koningshuis zelf. Toelage koning 1 miljoen, kosten koninklijk huis buiten de normale staatskosten: € 5 miljoen. En geen inzage. Dat wordt ook niet meer gepikt vrees ik dat dit niet openbaar is.

Kortom: werk aan de winkel, maar de partijen die 20 jaar er wat aan hebben kunnen doen en het hebben laten gaan zijn niet meer aam zet denk ik.