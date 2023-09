Er zijn natuurlijk veel nuances en grijze gebieden, maar laten we dat ff voor het gemak aan de kant zetten.

Sommige honden zijn per definitie in potentie erg gevaarlijk, vanwege hoe ze gefokt zijn. Sterke aanleg que bepaalde kronkels in de kop, en dan ook nog eens een kaak waar je u tegen zegt.

Okay, maar dan is het ook nog eens erg afhankelijk wie de eigenaar is. Okay, maar hoe garandeer je dan dat bepaalde rassen bij de juiste eigenaren terecht komen?

En dan heb je nog honden als de mopshond. Pure dierenmishandeling. Ademhalings moeilijkheden, ogen die eventueel eruit kunnen ploppen, of op z'n minst een nogal grote kans op ontstekingen. En dan zijn er ook nog andere gezondheids problemen die kunnen optreden.

Afgelopen week heeft Brendan O'Neill er nog een goed stuk erover geschreven, met, wat mij betreft, alleen maar spot on argumenten:

The Bully XL and the fraying of community life

www.spiked-online.com/2023/09/13/the-...

"The public parading of these beasts can feel like a provocation, right? Like a noisy statement of disregard for one’s own community. My status matters more than your sense of security – that’s what I hear when I see a swaggering youth or ageing tough guy walk a bully down the street, often with an ostentatiously loose grip on the leash."