De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador plaatste afgelopen februari nog een foto van een "magische elf" dus het is volledig in lijn met het draaiboek dat ook Mexico als eerste in hun Nationale Congres twee "buitenaardse lichamen" presenteert.

De 'onthulling' werd geleid Jaime Maussan (wiki), een 'onderzoeksjournalist' die misschien al eens eerder 5 menselijke mummies presenteerde als buitenaards, maar zo'n vergissing overkomt de beste. Maussan claimt dat deze lichamen afkomstig zijn uit een mijn in Peru en onderzocht zijn door 'wetenschappers' aan de Autonomous National University of Mexico (wiki) die 'vaststelden' dat 30% van hun DNA ons onbekend is, experts 'onder ede' beweerden dat een van de twee 'zwanger' is van drie eieren, het tweetal zo'n 1000 jaar oud is en ze allebei zeer zeldzame Osmium-implantaten hebben.

Amerikaanse oud F18-piloot lieutenant Ryan Graves was ook aanwezig en gaf een praatje, en we hebben geen idee waarom hij dat zijn eigen geloofwaardigheid als F18-piloot aan zou doen. Misschien is hij net als hoge oud-Pentagon official David Grusch langzaamaan meer een fantast geworden.

Alle wél door het Pentagon authentiek verklaarde videos tussen 2004 en 2019 zag u hier en die recente toevoegingen uit het Midden-Oosten en dat HD-twijfelgeval uit Colombia zag u hier. Meer """scans""" van de """lichamen""" na de breek.

