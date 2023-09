Het Openbaar Ministerie (OM) is naar nu blijkt maanden geleden een strafrechtelijk onderzoek naar Bull & Shit Bezemer & Schubad (B&S) begonnen, het bureau bekend van het rapport over de gevallen, genaaide, pootje gehaakte en met een rode roos in de rug gestoken notoire vreemdganger Gijs van Dijk. Wat blijkt: B&S dat naspeuringen deed naar de PvdA'er wordt verdacht van het verrichten van deze recherchewerkzaamheden zonder vergunning. Het OM dook in de kwestie na aangifte van Van Dijk. Het bedrijf mag wel onderzoek doen naar bijvoorbeeld de cultuur binnen een organisatie maar niet in het privéleven van mensen gaan graven. De wraak Van Dijk kan bij eventuele veroordeling zoet zijn: het ontbreken van de vergunning is een economisch delict, strafbaar met maximaal een half jaar cel, een taakstraf of een boete van 22.500 euro.

Ook pikant. Waar de rechter een rectificatie in de reet van Tinkebell stak, valt op de site van de PvdA nog steeds te lezen dat uit het onderzoek van B&S 'onder meer naar voren (is) gekomen dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag door Van Dijk richting meerdere personen'. En: "Vast is komen te staan dat de gedragingen van Van Dijk negatieve invloed hebben gehad op slachtoffers, op zijn positie als Tweede Kamerlid en op de wijze waarop hij de partij naar buiten vertegenwoordigde." Dat is bizar omdat dat 1. helemaal niets grensoverschrijdends uit het onderzoek gebleken is en 2. de PvdA in de eigen excuses aan Van Dijk ook zei dat daar juist geen sprake van was. Mooie erfenis voor Timmerfrans dit.