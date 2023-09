Het antwoord is dat al die wetenschappers, filosofen, virosofen, orthomoleculair therapeuten, historici, sociologen, werkgroepen, overlegtafels, klankboorden, focus groups, feedback-fuiken en strategische adviesbureaus nooit maar dan ook nooit een vraagstuk kunnen oplossen dat door moraal wordt gedreven. Men is ten enen male blind voor wat werkelijk de sturende factoren zijn, gewoon omdat die niet benoemd mogen worden en ook niet benoemd kunnen worden. Het gaat om morele posities, en die zijn in taboes gegoten. En die taboes worden met negatieve woorden als xenofobie, racisme, discriminatie, uitsluiting en positieve woorden als saamhorigheid, naastenliefde, tolerantie, solidariteit omgeven. Er is geen discours mogelijk, behalve het al snel als schurend ervaren rechtse geluid dat ook nogal snel lijkt te ontaarden in ultrarechts of extreemrechts geluid. En als er al een schaarse poging wordt gedaan, weloverwogen, dan wordt die fluks betiteld als ongepast, eng, verwerpelijk. Je ziet in heel Europa hetzelfde: grote groepen van de bevolking die het zat zijn maar geen stem hebben en bij God niet weten hoe ze hun ongenoegen kenbaar kunnen maken en dan uit pure wanhoop maar stilletjes op een 'verkeerde' partij stemmen, hopende op een verandering ten goede, maar bevreesd dat ze wellicht een verkeerde keuze maakten en een slecht mens zijn, radeloos omdat alle andere partijen de taboes willens en wetens in stand willen houden, zich vastklampend aan een moraal die aan alle kanten rammelt, niet meer past, hoognodig bijgesteld zou moeten worden, maar tegen beter weten in overeind wordt gehouden.

Van de wetenschap hoeven we niets te verwachten. Wetenschappen zijn niet waarden-scheppend en ook niet waarden-vernietigend. De moralisten pogen wel constant om de wetenschappen voor zich te laten werken, maar dat leidt er alleen maar toe dat individuele wetenschappers of groepen van wetenschappers buiten hun boekje gaan en zich, vermomd als wetenschapper, op het pad der moraal begeven en ook gaan vertellen hoe het zou moeten.

Als er in het rijtje één groep ons zou kunnen leiden, dan is het die van de filosofen, de denkers, degenen die wellicht richting kunnen geven en daarmee ook de wetenschappen kunnen vertellen hoe ze aan kunnen haken en gericht onderzoek (gedreven door een visie, maar wel gebonden aan strakke wetenschappelijke normen) kunnen doen. Maar bestaan die nog wel, filosofen? Ja, er zijn lieden die op deze of gene universiteit afstuderen op het vak filosofie, maar zijn zij daarmee werkelijk denkers? Ik meen van niet. Als er al filosofen rondlopen, dan zijn het er maar een paar, dan is het er misschien maar één, en rust er een zware verantwoordelijkheid op hun schouders. Die paar denkers, daar zullen we zuinig op moeten zijn, want aan hen is het om die taboes open te breken zonder meteen te vervallen in eng-nationalistisch, eng-racistisch, eng-antisemitisch Blut-und-Boden- geschreeuw, maar ook zonder te stranden in postmodernistisch hyperrelativisme. "Niets is waar, alles is geoorloofd" is ook niet bepaald een tegelwijsheid waarmee wij als Westerse samenleving verder kunnen

De Poose premier stelt legitieme vragen, hij herhaalt de vragen die vele Polen zich stellen, vragen die in heel Europe gesteld worden, dagelijks. Of zijn antwoorden Europa verder helpen is maar de vraag, het zijn de antwoorden van gisteren, en gisteren is er veel, heel veel misgegaan.. Maar de taboe-gestuurde antwoorden die wij elke dag te horen krijgen zijn al helemáál geen antwoorden maar platgeslagen post-Christelijke, post-socialistische, post-communistische normen en waarden die in een vreemde kronkel het diep gevoelde ressentiment niet kanaliseren maar juist aanwakkeren. Woke is een van de vormen, Het neo-Marxisme leidde in de sixties en seventies nog tot redelijk vreedzame groepen als de hippies die in hun naïviteit dachten met wat liefde tot elkaar eventjes een nieuwe samenleving op te kunnen bouwen, maar diezelfde ideologie leidt nu tot woke denken, een veel agressievere variant die openlijk zijn haat en gram als gif verspreidt over onze samenlevingen. Dat is waar we nu naartoe bewegen, naar een post-Christelijke moraal die de schuld niet meer bij zichzelf zoekt maar naar buiten projecteert, zoal het Marxisme het ons geleerd heeft.

Wie een eerste aanzet tot een antwoord heeft, hij of zij melde zich.