Vroeger, toen Thierry Baudet zich nog heel druk kon maken over corona i.p.v. over gevaccineerde WEF-aliens die naar onze platte aarde zijn gesuperjankt om kinderhuidjes in te smeren met Bill Gates-zonnebrand, was er geen plek meer op de IC's. Weet u nog? Mark Rutte had de boel helemaal morsdood bezuinigd, toen kwamen rode cijfers en hadden we geen BEDDEN meer. Totale paniek bij Pietje Politiek, het steeg Ernst Kuipers boven z'n kale knar, volslagen klungel Hugo de Jonge maakte er al helemaal een tragikomedie van, we moesten Duitsland op onze blote knieën smeken of we wat bedden konden lenen en de in narcisme gespecialiseerde superdokter Diederik Gommers - die werd genaaid door Hugo - was vooral druk met het aanschuiven in talkshows en het wegjagen van IC-zusters. Ahhhh, ophef, mooi was die tijd. Welnu, de IC's zijn LEEG. Komt omdat een boel dor hout is weggekapt, en mensen wat minder snel lopen te pushen dat ze op de IC willen liggen. "Harde cijfers over 2023 zijn er nog niet, 'maar de trend is wel dat we het nog nooit zo rustig hebben gehad', zegt Hans van der Hoeven, hoogleraar en hoofd van de intensive care van het Radboudumc in Nijmegen. Idealiter, zegt Iwan van der Horst, hoofd van de ic in het MUMC+ in Maastricht en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, 'heb je een bedbezetting van 80 tot 85 procent. Dan is het niet té druk, maar ook niet te rustig. Nu hebben we al langere tijd een bezetting van 60 procent'." Door de lage bezetting willen zorgverzekeraars de vergoeding voor ic-zorg afbouwen en dat houdt in dat ziekenhuizen bedden gaan weghalen. Topplan! Lekker doen! Straks bij een nieuwe lockdown meteen de boel op slot, avondklok, sportverbod & mensen dood laten gaan!