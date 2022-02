Artsen, virologen en epidemiologen aan de Magenta Vleugel van de Stijlloze Ziekenboeg hebben na lang onderzoek, diverse second opinions, talloze adviezen van deskundige wetenschappers, lobbyologen en bedrijfsartsen een treurige boodschap voor Ernst Kuipers: hij is terminaal in zijn functie als minister van VWS. Wat we dachten dat een mildere variant van Hugo de Jonge was, blijkt in werkelijkheid een gevaarlijke mutatie. Al in de besmettelijke fase van zijn ministerschap bleek dat ijdelheid zijn weerstand kan corrumperen: hij loog over cijfers in technische briefings. Ook tijdens de incubatie van zijn ministerschap zagen we dat ziektebeeld terug, in de vorm van misleidende groene mannetjes.

Inmiddels is het politieke virus volledig uitgezaaid in de heer Kuipers, en blijkt hij niet immuun te zijn voor corruptie. Eerder deze week uitte zich dat al in de schijn van belangenverstrengeling omdat privépersoon Kuipers een positie bekleedde bij een bedrijf dat nu miljoenen claimt bij het ministerie van minister Kuipers. Nader volksonderzoek concludeert vandaag dat dokter Kuipers in zijn recente verleden als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg een stuk blundersoftware bijeen gesywert had bij VWS, tegen waarschuwingen voor zijn ethische gezondheid in en zonder deugdelijke aanbesteding bovendien.

Dit alles komt naar buiten in een week waarin blijkt dat de vorige virusminister op VWS, Hugo de Jonge, de bevolking onder valse voorwendselen de verkeerde medicijnen door de strot trachtte te forceren. De overdracht van deze bureaucratische besmetting gaat patiënt Kuipers duidelijk niet in de koude kleren zitten: in zijn reactie, hierboven, trachtte hij zich te verschuilen achter ambtelijke quarantaine, maar onze politieke thermometer slaat rood uit: de heer Kuipers staat in het voorportaal van de intensive care. En die bedden kunnen we beter vrijhouden voor mensen die wél gewoon netjes de vertegenwoordigende regels van hum ambt opvolgen, en het vaccin tegen de Rutte Doctrine hebben ingenomen.