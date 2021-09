Ultimatum van Hugo de Jonge voor Pfizerwappies en andere ongevaccineerden: u heeft nog tien dagen om een spuitje te halen. Doet minder dan 95 procent van Nederland dit, dan mag voor straf niemand meer zonder QR-code naar de bioscoop en het café. Hugo moet: van Gompie, die deze week in z'n BNR-podcast eerst zegt dat er niets aan de hand is (‘Het is goed als je in aanraking komt met het virus, krijg je een boost van), om vervolgens vanuit het niets hel en verdoemenis en code zwart te prediken. Want de zorgt bezwijkt, als alle 1,8 miljoen ongeprikten komende winter gelijktijdig covid krijgen. Lukt iedereen dat gelijktijdig, dán kunnen er wel eens 2200 bedden nodig zijn op de IC's. En dankjewel en doei want nu gaat Didi op vakantie (naar een zonovergoten boorplatform?).

Nu zegt u: de IC's hebben in niet-hypothetische gevallen wel voor hetere vuren gestaan. En dat klopt. Alleen moeten Gompie en z'n collega's het komende winter doen met alweer minder ondersteuning. Want IC-verpleegkundigen zijn nog makkelijker te strikken voor een functie elders dan Stientje en Cora van Mora. Plotseling ontbreken de actuele cijfers, dus reken maar dat het flink mis is met het verpleegstersbestand.

Het is alleen niet nieuw: dit probleem speelt al jaren. Met weigerpfizeraars heeft het dan ook niks te maken. De oorzaak is een beroerde werksfeer. Verziekt door dr. Diederik en de andere Gommersen op de IC's. Broeders en zusters, die verachten ze. En behandelen hen alsof het zwakbegaafde huisvrouwen van de Bible Belt zijn, anno 1951. Dat is overdreven: soms komen ze best goed van pas.

Door corona weten we dat deze discrminatie institutioneel is: hoeveel verstand ze ook van beddenplannen hebben, ze werden bij de opschaling van de IC's collectief genegeerd, citeren we bezorgde ziekenhuisapothekers (pdf). Hele Tweede Kamer boos, maar ook daarna bleef dat zo.

Hugo wil u prikpolariseren met het dreigement van coronatoegangsbewijzen. Maar de enige die bij een CoronaCheck hardnekkig weigert iets te bewijzen, is de minister zelf.

