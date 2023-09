De plannen zijn niet spectaculair, maar waar ik wel goed op ga is het punt van de uitvoerbaarheid. Er zijn de laatste jaren te veel partijtjes ontstaan die volledig voorbij gingen aan het proces wat hoort bij gezonde wetgeving. Toetsen op de uitvoerbaarheid. Hoe reeel is dit. Hoe voorkomen we al die drama's die ontstaan is, waar ook de zittende oppositiepartijen bij stonden en naar keken. Dat is niet sexy, maar wel wel belangrijk.

Landsbestuur is niet spannend. Programma's moet niet om polariserende dingen gaan, of onuitvoerbare populistische proefballonnetjes. In dat opzicht vind ik NSC wel vernieuwend. Het gaat meer om de uitvoering. De inhoud... tsja. De meerderheid wil geen EU, maar krijgt meer EU. De meerderheid wil minder asielzoekers, we krijgen meer asielzoekers. De meerderheid wil geen windmolen in de tuin. Enfin, u begrijpt de richting. Als dit de radicale plannen zijn, dan wordt je vooral teleurgesteld, want het zijn altijd de radicale plannen die aan de onderhandelingstafel als eerste sneuvelen.