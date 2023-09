Soms moeten we even benoemen dat er dingen goed gaan in dit landje van hoop en tolerantie. Het voorbeeld van vandaag: zo'n honderd haatbaarden die vanuit Nederland naar Zandbakkistan reisden om te vechten voor de grote tovenaar in de lucht zijn nog niet teruggekeerd naar Nederland, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de AIVD. Niet omdat ze dood zijn, dat zijn er ook zo'n honderd die we gelukkig nooit meer terugzien, maar omdat ze het zandhappen voor Allah verkiezen boven onze polder. Daar zijn we dus mooi vanaf. Honderd geloofsgekkies die hun waanideeën niet langer verspreiden in haathokken bij u in de buurt. Honderd jihadjurken die niet meer onze maatschappij staan te verachten in de rij van de Albert Heijn. Honderd totaalidioten die niet onze samenleving vervloeken terwijl ze hun hand ophouden bij het UWV. Ons vlakke land is leuker, mooier en veiliger zonder ze. We zijn blij dat ze weggingen en nog blijer dat ze wegblijven. Honderd hakbars waar we helemaal niets aan missen. Opgerot met die achterhaalde en intolerante denkbeelden en succes met het elkaar de kop inslaan in die stoffige woestijn. Dat ze maar een voorbeeld mogen zijn voor alle achtergebleven jihadisten in onze polder. Nederland verlaten als ze zich niet kunnen vinden in onze normen en waarden: dat zouden meer mensen moeten doen.