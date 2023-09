Het is nogal een mwoahmwoah ontvangen interview, dat stuk van NRC met de van z'n sokkel getrokken televisiekoning Matthijs van Nieuwkerk. Achteraf kon niemand zich herinneren wat er precies stond, maar had iedereen het over dat malle hoedje. Wel leuk dat JIJ de uitverkorene was om in de kont van Koning Matthijs te mogen kruipen natuurlijk, maar het voelde wel een beetje of hij de meubelfolder (aanbieding van deze week: een bureaustoel van € 499) voor z'n karretje spande om zo z'n bevuilde straatje schoon te spoelen met sorrytranen. De receptie was nogal lauw. Tsja tsja hum hum sorry raar hoedje. Geen bombshell, gewoon tsja. Is ook helemaal niet erg, kan gebeuren. Maar tróts dat ze zijn bij NRC. TRÓTS. Ze staan elkaar al dágen op de schouder te rammen. Een collectieve bukkake over het gouden penseeltje van Karel Smouter. Alsof ze godverdomme allemaal hebben bijgedragen aan een gecoördineerde aanval op de Krim. Of er eentje achter het stuur van een trekker Matthijs van Nieuwkerk op een kar over de redactievloer heeft gereden en de rest stond in wervelende choreografie te wapperen met de palmbladeren. Smouter, de foutloze bestuurder van de trekker. Smouter, die bij De Correspedant ook al zo'n onmisbare schakel was. Toen nog een valse nummer 9, maar hier bij NRC (we mogen wel zeggen: de krant van ons allemaal) heeft hij zich ontpopt tot regelrechte afmaker. Maar HO, hij deed het niet alleen he. Och jongens die Reinier Kist die betrokken was bij het MAAKPROCES. Het maakproces. Reinier jongen waar zou het stuk toch geweest zijn zonder jou en je ideeën tijdens het zogeheten maakproces. DE SLIMME WENKEN EN FRONSEN VAN ANNA VOSSERS. Denken wij aan slimme fronsen denken we aan Anna Vossers. Goeie genade zouden we toch bijna slimme stofzuiger Ward de Wenkbrouw vergeten. De messcherpe hoofdredactie, al die meelezers en álle mensen die we nog vergeten zijn. René Redzepi himself kookte de prak en Matthijs van Nieuwkerk vrat het in één hap op. En lézen dat we deden met z'n allen. LÉZEN. In de wijde omgeving was de NRC uitverkocht bij de kiosk. En weet u waarom? There is no i in team. Maar er zit wel een S in NRC Handel s blad. De S van SAMENWERKING. En samenwerken hebben ze gedaan. Als een squadron F16's van de NAVO op hun doel af. Een KEIHARDE VOLTREFFER in de krant van zaterdag. Er komt een stórm op zo'n auteur af. Een stórm! Maar het resultaat mag er wezen. Teamwork. Samenwerken. Met z'n allen. Zusammen. NRC Handelsblad. Karel Smouter. Een redactiecultuur om in te gedijen. Tot zover, tot morgen.

Bonuscolumn