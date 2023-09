Ik vraag me toch echt af wat er in die hersentjes van haar gebeurt. Continu in de pers willen deugen en de hele wereld afvliegen. Laten we even met haar meedenken; wat zou er in haar pannetje kunnen gebeuren:

1. Ik wil alleen aan bewustwording werken maar ga zelf geen voortrekkers rol spelen.

—ja Victoria, wie moet er dan beginnen als de deugertjes het al niet doen.

2. Anderen moeten stoppen met co2 uitstoten, maar ik niet. Ik ben speciaal.

— geen verder commentaar nodig. Denk trouwens dat dit is wat ze echt denken.

3. Het ligt niet aan de burgers, maar aan de bedrijven.

— ik heb nog nooit een bedrijf gezien (tenzij overheid) dat een product of dienst blijft aanbieden dat niemand afneemt. Het begint toch echt bij vraag van burgers. Alles.

4. De overheid moet ingrijpen.

Ok. Als de overheid co2 uitstoot wil reduceren moeten we minder fossiel gebruiken. Maar er is (nog?) geen alternatief voor fossiel. Met de al wel bestaande alternatieven kunnen we geen wereldbevolking van 8 miljard in leven houden. Dus dat wordt oorlog.

5. We moeten alleen stoppen met nieuwe oliebronnen.

— ah, wij doen niks, maar zetten de volgende generatie voor het blok zonder een oplossing mee te geven.

Tsja. Ik heb wat moeite haar “denk”wijze te volgen. Kan iemand mij uitleggen wat dit mens denkt?