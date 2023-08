Weet je wie ook? Greta, oktober vorig jaar al! Het moet de gestaalde kaders alleen nog bereiken en dat heeft gewoon tijd nodig. Maar binnenkort is klimaatactivisme dus Leuk en Nuttig, omdat het zowaar een alternatief aandraagt in plaats van de vraag of je jezelf even drastisch wilt degraderen zodat we een planeet met een omtrek van 40.000 kilometer 0,00036 graden (Robs schatting) minder kunnen laten opwarmen. Namelijk; gewoon nucleair en dat afval schieten we tzt wel de ruimte in of zo.

De Tele interviewt zes jongeren van nieuwe organisatie RePlanet, die o.a. als agendapunten heeft: "Stop discriminating against nuclear energy, an effective and proven way to phase out fossil fuels and reduce emissions." en "Avoid energy poverty and ensure a just transition, especially for those most affected." Wat een verademing vergeleken met de jeugd en dan met name Hannah Prins in zondvloedpsychose zeg.

Hannah (26), jij bent dus verleden tijd, zoek een nieuwe hobby.

Ia Aanstoot (18) "was actief voor de scholierenstaking voor het klimaat, de beweging die Greta Thunberg lanceerde in Zweden. Drie jaar lang ging zij elke vrijdag niet naar school. „Greenpeace zit vast in het verleden en vecht tegen schone, CO2-vrije kernenergie”, meent zij."

En ook rechtenstudent Freek van der Heide (24) vertelt: "In 2021 deed hij mee aan een klimaatmars, verkleed als ijsbeer. Op de buik van zijn pak van 2,5 meter stond de tekst ’Kernenergie ja graag!’ „De sfeer was heel gezellig en gemoedelijk, hoewel mensen van Greenpeace erg wantrouwend reageerden. Aan het eind werd mijn pak lek gestoken met een speld door types die ’fascist, fascist’ riepen. Heel vreemd. Wat schone energie en fascisme met elkaar te maken hebben...?”"

Nou Freek, dat zit dus zo. Elke blanke weigering jezelf te degraderen is nu eenmaal fascistisch. En de blanke eis dat Afrika en arm-Azië zichzelf tot energiearmoede degraderen zodat de blanke hogere middenklasse net iets beter slaapt, dat is dus anti-fascisme.

Hannah, je bent verleden tijd, Ia (18) is je meerdere.

En dit circus van verdriet vervangen we met 1 Freek: de jongleur van optimisme