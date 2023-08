Kent u B. Paternotte (niet die van D66)? Zo'n politiek geëngageerde slimmerik. Avonden achtereen schakelt-ie in op RTL4 voor B&B Vol Liefde. "Historische tv", twitterde-ie gisteren zelfs. En dan volgt nu een uitleg van het mogelijke format van B&B Vol Liefde, door iemand die nog nooit iets heeft gezien van of gelezen over het programma. Een persoon (meestal genaamd Hans of Martijn) is de vrijgezelle eigenaar van een B&B. Het is iemand met een randje. Om te lachen, maar ook om van te houden. Ligt-ie hele dagen op klankschalen te rossen ofzo, of is-ie een verzamelaar van schele kikkers. Hans of Martijn is 57 jaar, een hopeloze casanova, maar ook een pechvogel. Z'n eerste leuke vrouw is overleden en nu is hij een supervader voor de kinderen, met die malle klankschalen van 'm. Nu komen er een boel mogelijke partners logeren in de B&B en dan wordt het een bloedgeile afvalrace wie er bij Hans of Martijn in het broekje mag. Als dat eenmaal is gelukt wordt iedereen helemaal gek, komt er een Bart&Sabine-moment en dan sprint kijker Sjaan weer naar de badkamer voor een intiem moment met de douchekop. Gisteren weer 1 mio+ kijkers voor deze sjo. Kranten staan er vol mee. Trending op X. Iedereen lult erover. De buren vragen ernaar. Eerlijk zeggen: kijkt u B&B Vol Liefde?

