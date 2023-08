hier in 020 woon ik al 30 jaar aan een plantsoen. Ooit, in een grijs verleden, is daar van gemeentewege van alles geplant: Buddleia's ('vlinderstruiken'), esdoorns, berken, sierkers, en veel bloeiende heesters waarvan de namen mij onbekend zijn. Wat er óók geplant is: sneeuwbes, een alles verstikkende woekerplant die in het najaar vol zit met witte en wit-roze bessen. In de loop van die 30 jaar zijn alle overige struiken, dus alles dat bloeide, verdwenen onder de meer dan manshoge, groene woeker-soep van die sneeuwbes. de laatste 15 jaar kwam de plantsoenendienst nog maar ééns in de 2 jaar langs met een ploeg taakstraf-types met kettingzagen die alles, maar dan ook alles, tot kniehoogte neermaaiden. Onkruid werd niet eens meer verwijderd. Lekker goedkoop. Alles dat ooit geplant was, was óf verdwenen óf onherkenbaar geworden. Dat is het plantsoen-beleid van de kneiter-linkse gemeente Amsterdam, die zo hoog opgeeft over 'bio-diversiteit'.

Nu hebben wij, als omwonenden van het plantsoen, het heft maar in eigen hand genomen en zijn we een taai gevecht begonnen tegen de zo lekker 'onderhoudsvrije' gemeentelijke woeker-troep, en hebben we niet alleen de overwoekerde heesters ervan bevrijd en een nieuw leven gegeven, maar hebben we tevens allerlei leuks & moois bijgeplant.

Als je de overspannen verwachting koestert dat een linkse gemeente iets op zich neemt dat 'onderhoud' heet, word je getrakteerd op een liefdeloze, grauw-groene woekerbende en een oppermachtige hoeveelheid onkruid. Geen wonder, dat er dan mensen opstaan die besluiten om dan maar zélf de boel eens aan te pakken. Dat zulke mensen dan ook nog eens beboet worden, is ronduit pervers.