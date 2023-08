Het blauw-gele Rupsje Nooitgenoeg uit Oost-Europa krijgt pas net zijn F-16's voorgeschoteld en eist nu al meer. Na de Nederlands-Deense vliegmachines vraagt Zelensky nu ook om Saab JAS-39C Gripen gevechtsvliegtuigen uit Zweden en Taurus kruisraketten uit Duitsland. Lekker als tussendoortje, maar als hij deze maaltijd echt tot een einde wil brengen, moet Volodymyr eens groter gaan denken. We zetten een paar suggesties op een rijtje:

Lockheed Martin-F-35 Lightning II

Waarom genoegen nemen met de tweedehands afdankertjes als u ook het nieuwste speelgoed kan vragen? Die F-35's staan toch maar weg te stoffen in Nederlandse hangaars en als we ze schoonmaken gebruiken we de verkeerde spray. Daarnaast lopen ze in Oekraïne tenminste niet zo te zeiken over de geluidsoverlast van deze heerlijke roofvogels. Gewoon doen, die MiG's weten niet wat ze overkomt.

Thijs R.

Moreelsloper eerste klas. Zelfs kortstondige blootstelling aan Thijs R. laat de vijand alle hoop in de mensheid verliezen. Ze zullen al snel hun wapens neergooien en hoofdschuddend het slagveld verlaten. Wel voor de veiligheid ver uit de buurt van de eigen troepen houden. R. is tevens goed met zijn vingers en daardoor uitstekend in te zetten als mijnenruimer. Hoeft na de oorlog absoluut niet teruggeleverd te worden.

Northrop Grumman B-21 Raider

Bombardeer die Russen compleet van de kaart zonder dat ze je ooit zien: het kan met de Raiders. Minder zichtbaar dan een ROb Jetten in verkiezingstijd en met een bereik tot ver voorbij Moskou. Ook nog gemakkelijk in onderhoud, dus dat is handig voor op Oekraïense vliegvelden waar echt geen Amerikaanse specialisten rondlopen (wink, wink). Geschikt voor normale knallers of nucleaire rotjes, maar daar komen we zo nog op terug. Moet nog wel even gebouwd en getest worden, maar er is geen betere proeftuin dan het strijdtoneel, dus dat komt helemaal goed.

Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II

Een oudje inmiddels, maar daardoor niet minder awesome. De Warthog blijft hilarisch efficiënt tegen infanterie en is de nachtmerrie van iedere vijand. Kort samengevat: Russen -> BRRRRRRT -> geen Russen meer. Nog vragen?

USS Gerald R. Ford

Nee, niet de dode president, maar het vliegdekschip dat naar hem vernoemd is. Het ultieme afschrikwekkende monster voor in de Zwarte Zee. Genoeg ruimte voor een complete vloot aan gevechtsvliegtuigen en aanvalshelikopters (niet meegeleverd) die u bij de Russen voor de deur kunt afleveren. Het ideale platform voor het terugveroveren van de Krim en bijvoorbeeld een bezoekje aan Sint-Petersburg. Aangedreven door nucleaire energie, dus de klimaatbewuste keuze voor iedere admiraal.

B61-12 kernwapens

We kunnen nog wel een paar jaar aanmodderen in de Oekraïense modder, maar als we snel van die oorlog af willen zijn hebben we deze jongens nodig. Doelgericht en efficiënt. Daarbij loopt u wel de kans op een gelijkwaardige tegenreactie van de Russen, maar heel veel tijd om uw keuzes te overdenken heeft u dan toch niet meer. De Amerikanen zullen terughoudend zijn met leveringen, maar als u belooft een goed woordje voor hem te doen in Europa, laat Mark Rutte wel een achterdeurtje op een kier staan in Volkel.