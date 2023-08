@Analia von Solmsch | 22-08-23 | 21:01:

Wij kunnen ons als beschaafde natie na 400 jaar toch niet langer afgeven met een land dat na 400 jaar ervaring met oorlogen niet eens z'n huiswerk doet als het een politionele actie begint? Die sufferd van een Poetin had toch nog wel een luchtlandingsdivisie extra kunnen sturen in 2020? Dan had er nu een pro-Russisch régime in Kiev gezeten en dan had er verder geen haan naar gekraaid, toch? Zelfs geschiedenisexpert Poetin vergat de IJzeren Wet van de aanval: numeriek overwicht is alles. En oh ja: dit is geen ordinaire burgeroorlog - maar een inval in een soevereine natiestaat waarvan Rusland de grenzen 26 jaar geleden bij verdrag heeft gegarandeerd.