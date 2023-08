Je mag als homo nu ook naar Saudi Arabie. Je partner mag mee, maar je mag niet zeggen dat je getrouwd bent. Ook mag je niet in hetzelfde verblijf slapen of zijn. Ook mag je niet hem aanraken of te dichtbij lopen. Zo lang je samen tegelijk in het land bent, en verder niets, is het helemaal okay. En we vinden dat je naar de hel gaat, dat moet je met ons eens zijn wanneer we het benoemen. En als we met een stok slaan dan moet je mee naar het bureau waar de mannen je diensten nodig hebben. Goed, geniet van de Amerikaanse olierijkdommen die door hele jonge en donkere handjes verrezen zijn. Het is hier geweldig.