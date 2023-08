Bijzonder dat Igone dit niet al van mijlen ver aan zag komen...

Ze zelf ook in de entertainment industrie, ik kan me nt voorstellen dat ze totaal geen weet heeft hoe er in die contreien een scheve schaats worden gereden, zelfs al is ze zelf niet zo losbandig, lijkt me dat ze genoeg collega's spreekt over via roddels 't eea meekrijgt...

Meest schokkende is eigenlijk dat 't niet het contact met minderjarige meisjes is dat het huwelijk breekt, maar Thijs' escapades met medespeelsters. Getrouwd zijn met een pedo is tot daar aan toe, maar een rokken jager? Absoluut niet!