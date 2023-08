Vorige maand leverde Spanje Hugo Carvajal uit aan de Verenigde Staten. Washington joeg al ruim tien jaar op de drugsbaron, die bovenaan de lijst Most Wanted van de Amerikanen stond. Carvajal is het voormalig hoofd van de militaire inlichtingendienst van Venezuela en het brein achter de omwenteling van de Bolivariaanse Republiek tot narcostaat. Hij en zijn collega-generaals van het Cártel de los Soles organiseerden met goedkeuring van Hugo Chávez - en later Nicolás Maduro - de territoria, de ladingen, de markten en de logistiek van drugshandeloperaties. Carvajal was de schakel tussen Cártel de los Soles en de FARC, waarmee hij een deal sloot die de doorvoer van drugs over de westelijke grens van Venezuela vergemakkelijkte.

Frans Timmermans, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken en nu de best betaalde lijsttrekker uit de Nederlandse geschiedenis, liet Carvajal - de nieuwe Venezolaans consul op Aruba - op 28 juli 2014 vrij. Precies een week na de aanslag op vlucht MH17 raakte Nederland daardoor bijna in een militair conflict met Venezuela verwikkeld.

Narco Hugo Carvajal, bijgenaamd El Pollo, had drie dagen in de gevangenis gezeten nadat hij op nadrukkelijk verzoek van de VS was gearresteerd en Washington om zijn onmiddellijke uitlevering had gevraagd. De Verenigde Staten, de DEA, Arthur Dowers (de Arubaanse Minister van Justitie), Peter Blanken, (hoofdofficier van Justitie op Aruba) en de Arubaanse rechter-commissaris Yvonne van Wersch reageerden verbijsterd en woedend. Volgens Venezuela was Hugo Carvajal diplomatiek onschendbaar, maar Nederland wees die claim aanvankelijk nog van de hand. Timmermans liet Aruba ineens weten dat Carvajal toch behandeld werd als onschendbare diplomaat en daarom moest worden vrijgelaten. Hoewel Aruba dit beschouwde als een juridisch foefje en een 'draai' van Timmermans, had het geen andere keuze dan Carvajal te laten gaan.

Tot op de dag van vandaag weet niemand waarom Timmermans geheel op eigen houtje plotseling besloot Carvajal vrij te laten, al wijst alles erop dat hij gezwicht is onder druk van Cuba en Venezuela. De vermeende meesterdiplomaat kwam goed weg met zijn paniekbeslissing, temeer omdat alle Nederlandse media over MH17 schreven en de uiterst dubieuze rol van Timmermans in de Zaak Carvajal daarom nauwelijks aandacht kreeg.

Een WOB-verzoek van 31 januari 2017 kwam geheel grijs gelakt terug. Wel te lezenis de woedende reactie van de State Department: We are disturbed by credible reports that have come to us indicating the Venezuelan government threatened the governments of Aruba, the Netherlands and others to obtain this result. This is not the way law enforcement matters should be handled. We will continue our efforts to see Carvajal is brought to justice.

23 November 2013 (18:27) - CARACAS - Minister Frans Timmermans (R) van Buitenlandse Zaken schudt de hand van president Nicolas Maduro (2eR) van Venezuela tijdens de receptie van Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bij het presidentieel paleis Miraflores. Het koningspaar is vanuit Colombia aangekomen voor een kort kennismakingsbezoek in Venezuela. ANP ROYAL IMAGES ROBIN UTRECHT

Rutte kan godverdomme geen crisis in een crisis hebben!

De dreigementen van Venezuela bleken niet slechts ketelmuziek.

Het Algemeen Dagblad: In de uiterste hoek van ons koninkrijk ontstaat een ernstige diplomatieke rel die tot internationaal wapengekletter leidt. Rutte ontploft: ",We kunnen godverdomme geen crisis in een crisis hebben! De eilanders en Nederland schrokken pas echt toen daags na de arrestatie 4 Venezolaanse marineschepen de Arubaanse wateren binnentrokken. Arubaanse luchtvaartmaatschappijen mochten vrijdag (plaatselijke tijd) enkele uren niet van of naar Venezuela vliegen.

De Venezolaanse president Nicolás Maduro dreigde met vergaande diplomatieke en economische sancties, die Aruba veel banen hadden kunnen kosten. Ook dreigde hij de olieraffinaderij Isla op Curaçao op een laag pitje te zetten. “Het scheelde niet veel of Aruba was binnengevallen door Venezuela”, schreven de Telegraaf en de Arubaanse krant Amigoe.

Wat er aan vooraf ging:

5 maart 2013. President Hugo Chávez overlijdt. Minister Frans Timmermans spreekt zijn medeleven uit met de regering en het volk van het grootste buurland van ons koninkrijk. De dood van Chávez heeft de bevolking van het Zuid-Amerikaanse land "enorm geraakt''. Het is duidelijk dat de overleden president kon rekenen op zeer brede steun, zei de bewindsman. Dat er politieke verschillen waren, is even niet belangrijk, zegt Timmermans. "Venezuela is een belangrijk buurland, waar we heel uitgebreide culturele, economische en maatschappelijke relaties mee onderhouden." De afgelopen maanden heeft Timmermans de relatie met Venezuela al geïntensiveerd, zegt hij. "En daar gaan we nu gewoon mee door."

4 juni 2013. Timmermans sluit overeenkomst met Venezuela

Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben een overeenkomst gesloten met Venezuela ter verdieping van de politieke en economische samenwerking. Timmermans: 'Alle vier de landen van het Koninkrijk willen de banden met Venezuela aanhalen. Wij willen een brug zijn tussen Europa en Latijns Amerika. En omgekeerd. Er schuilt een enorm potentieel in onze relaties, maatschappelijk, politiek en economisch. Dit bezoek is een belangrijke eerste stap.' Shell heeft technologie in huis die de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA goed kan gebruiken. Venezuela heeft een van de grootste olievoorraden ter wereld.

23 november 2013. Koning bezoekt met Timmermans Venezuela (zie foto hierboven)

Het koninklijk kennismakingsbezoek aan Venezuela was 'heel mooi, heel menselijk'. Dat zei minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken zaterdagmiddag bij terugkeer uit Caracas waar hij koning Willem-Alexander en koningin Máxima begeleidde bij hun bezoek aan de jarige president Nicolás Maduro.

7 januari 2014. Timmermans bezoekt Cuba

“Het is tijd dat de Europese Unie de band met Cuba gaat herzien.” Dat zei minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken maandag op Cuba. Ook wil hij de banden van Nederland met Cuba aanhalen. In het land zijn de laatste jaren verscheidene hervormingen doorgevoerd. De minister stelde eerder dat Cuba is begonnen aan een politiek en economisch hervormingsproces 'dat onze aandacht verdient'. Nederland kan met zijn goede contacten 'positieve ontwikkelingen bevorderen'. De Europese samenwerking met Cuba werd in 2003 opgeschort als gevolg van de opsluiting van 75 tegenstanders op het eiland en werd in oktober 2008 hervat, nadat beide partijen in juni van dat jaar een politieke dialoog waren begonnen.

Bassiehof destijds over Frenske, die niet voor bruine bonen bad op Cuba:

”U begrijpt, de Cubaanse mensenrechten staan ook al niet op het programma van Timmermans. Terwijl hij zich als Kamerlid daar toch altijd zo druk over maakte. Het geluid van de alarmbel zwelt aan. Waarom is Timmermans er dan wel? Als Timmermans niet op Cuba is voor Nederland, de overzeese gebiedsdelen en de handelsbetrekkingen. En ook niet namens Europa of vóór de mensenrechten, wat blijft dan over? Juist, Frans Timmermans zelf. Zoals u weet treedt dit jaar een nieuwe Europese Commissie aan en Timmermans is al meermaals genoemd als opvolger van EU-buitenlandchef Catherine Ashton. Wat Timmermans in Israël niet lukte, gaat hij nu proberen in Havana: geschiedenis schrijven. Frans Timmermans gaat Cuba in de vaart der volkeren opstoten door bij te dragen aan een historisch akkoord tussen de EU en Cuba. En daarmee zijn kandidatuur als Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken verzilveren. Terwijl het speelgoed van Cubaanse kinderen wordt afgepakt.”

Frenske zelf: Vanochtend om zeven uur vertrokken vanaf Amsterdam en nu in Parijs aan boord van de vlucht naar Havana. Eerste bezoek van een Nederlandse minister van BZ aan Cuba. Vorig jaar (in Chili) met mijn Cubaanse collega afgesproken dat wij onze bilaterale relatie gaan intensiveren, met het oog op de hervormingen in Cuba en gelet op de ontwikkelingen in de regio en in de relatie met de EU.

6 Januari 2014 (00:00) - epa04010683 - Dutch Foreign Relations Minister Frans Timmermans (C), poses with a shirt with his name printed on it, during the inauguration of the Soccer Academy Feyennord in Havana, Cuba, 06 January 2014, as part of his official visit to the island. EPA/Alejandro Ernesto

Het is niet bekend of Timmermans de Nederlandse scheepswerf Damen op Cuba heeft bezocht. Er waren op dat moment al verregaande onderhandelingen gaande tussen Damen en Venezuela voor de bouw van 38 schepen op Damens scheepswerven op Cuba, in Vietnam en op de marinebasis Admiraal Agustín Armario in Puerto Cabello, Venezuela.

De officiële aankondiging van het contract, dat een deal van ruim 500 miljoen dollar omvat, werd in februari 2014 gedaan door admiraal Gilberto Pinto Blanco. Volgens de admiraal omvat de overeenkomst de bouw van acht multifunctionele transportschepen met een laadvermogen tot 900 ton, 12 patrouilleboten van 60 meter en 18 snelle onderscheppingsboten die over de eilandgebieden zullen worden verspreid.

De contracten waren zonder open internationale bieding, maar onderhands gegund aan het Nederlandse bedrijf, dat daarmee het Spaanse Navantia verdrong als favoriete leverancier van de marine. Het bijzondere van de contracten is dat het grootste deel van de bouwwerkzaamheden zal worden uitgevoerd op het eiland Cuba, dat een "buis" vormt waardoor de subsidies van de Venezolaanse regering aan de regering van de gebroeders Castro worden verlengd.

21 januari 2014

Venezuela maakt officieel bekend dat Hugo Carvajal vanaf 16 januari de nieuwe consul op Aruba is, als opvolger van Jesus Arias Fuenmayor. Tot 16 januari was Carvajal Director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

5 juni 2014

Timmermans zegt tijdens een officieel bezoek aan Aruba niet te weten wie de nieuwe Venezolaanse consul op Aruba wordt.

Maar Timmermans is een jokkebrok, want al op 23 januari kreeg hij Kamervragen van de leden De Roon en Helder (beiden PVV) over de benoeming van de Venezolaanse consul op Aruba.

Vraag: Klopt het dat Venezuela een persoon tot consul in Aruba heeft aangesteld die verdacht wordt van betrokkenheid bij drugshandel ten gunste van een terroristische organisatie?

Antwoord Frans Timmermans: Uit openbare bron is bekend dat de in de berichtgeving genoemde persoon sinds 12 september 2008 op de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List van de Treasury Department van de Verenigde Staten staat. De Minister van Veiligheid en Justitie doet geen uitspraken over niet-openbare lijsten van de Verenigde Staten of internationale opsporings- en aanhoudingsverzoeken.

Frans Timmermans op 5 juni 2014 op Aruba: Het is voor ons als Koninkrijk ontzettend belangrijk dat Venezuela hier goed vertegenwoordigd is. Ik weet dus niet om welke persoon het zal gaan, maar het is mijn streven dat er zo snel mogelijk een consul-generaal is. Venezuela is voor ons een ontzettend belangrijk buurland. Het land gaat door een heel moeilijke periode, maar ook daar komen we overheen. We willen in die relatie blijven investeren. Ik ben niet voor niets in het afgelopen jaar twee keer in Venezuela geweest.

Woensdagavond 23 juli 2014

De nieuwe consul Hugo Carvajal arriveert met het privévliegtuig van de later veroordeelde crimineel Roberto Rincón op Aruba en wordt gearresteerd, vrijwel gelijktijdig met Benny Palmeri-Bacchi, een andere Venezolaanse narcobaron die met zijn familie Disney World in Miami wilde bezoeken. Carvajal wordt tijdelijk vastgehouden op het hoofdkwartier van het Macuarima-hoofdkwartier in Santa Cruz, Aruba, waar hij ten minste 10 dagen moet blijven totdat de rechter beslist over zijn zaak: detentie, vrijheid of uitlevering aan de VS.

De Arubaanse rechter-commissaris Yvonne van Wersch besluit dat Carvajal geen diplomatieke immuniteit geniet en dus vast blijft zitten in afwachting van zijn uitlevering naar de VS. Na zijn voorgeleiding, eerder op de dag, gaf Van Wersch te kennen dat zij zich door niemand onder druk zou laten zetten en vasthield aan haar besluit. Carvajal’s raadsman Chris Lejuez wijst erop dat zijn cliënt al diplomatieke taken uitvoerde in afwachting op goedkeuring vanuit Nederland.

De Arubaanse journalist Patrick Paskel meldde dat de VS twee verzoeken had in de Carvajal-zaak, het eerste is zijn arrestatie en het andere is uitlevering. Hij wees erop dat de procureur-generaal van Aruba het arrestatiebevel dat op 4 juli door de VS was uitgevaardigd tegen de voormalige directeur van de DIM, heeft beoordeeld en goedgekeurd.

25 juli 2014

Venezuela reageert woedend op de arrestatie. De junta in Caracas herinnert eraan dat de regering van Aruba wist dat de consul-generaal zijn consulaire functies begon op 7 februari 2014 en sluit het luchtruim voor vliegverkeer van en naar Aruba, Curaçao en Bonaire. Vluchten richting Colombia en Suriname worden teruggestuurd, omdat die ook door het luchtruim van Venezuela moeten. De Arubaanse kustwacht zag 4 Venezolaanse marineschepen op Aruba afstevenen tijdens de besprekingen over de gearresteerde Venezolaanse diplomaat. Hoofdofficier van Justitie op Aruba, Peter Blanken, bevestigt dan aan The Wall Street Journal: "Het dreigement was er. We weten niet wat hun bedoelingen waren, maar ik denk dat veel mensen op Aruba bang waren dat er iets zou gebeuren."

De gezaghebbende website Marineschepen.nl:

Wat Venezuela daadwerkelijk had gedaan als Carvajal niet was uitgeleverd is natuurlijk moeilijk na te gaan. De kans van slagen van iedere actie was echter groot, want van een echte verdediging op en rond Aruba, Bonaire en Curaçao kun je niet spreken. Er is weliswaar altijd één marineschip in die wateren, het zogenaamde stationsschip, maar ‘Zr.Ms. Groningen’ was dit weekend volgens het Twitteraccount van de commandant in Philipsburg, Sint Maarten. Een kleine duizend kilometer naar het noorden dus, een hele dag varen. Belangrijker nog; de ‘Groningen’ is een patrouilleschip en niet geschikt voor een treffen met andere marineschepen. Verder zijn zo'n 500 militairen verspreid over de eilanden die zich bezighouden met onder andere training, onderhoud en ondersteuning van de kustwacht. Ook is er op Curaçao en Aruba een militie. Venezuela heeft op een tiental kilometers afstand van de eilanden een complete krijgsmacht, die gemoderniseerd en uitgebreid wordt. De marine beschikt over 90 schepen, waaronder 6 fregatten en 2 onderzeeboten. Maar de afstanden zijn klein, dus ook de Venezolaanse luchtmacht kan een belangrijk aandeel hebben en heel lang boven de eilanden acties uitvoeren. Op steun van de NAVO hoeft Nederland niet te rekenen bij een aanval. Want het Caribisch gebied valt niet onder het verdrag. Ons land zal het dus in geval van een conflict alleen moeten klaren.

27 juli 2014 De beoogde Venezolaanse consul-generaal voor Aruba, Hugo Carvajal, is na een verblijf van drie dagen in de KIA gevangenis weer vrijgelaten. Hij is met een privévliegtuig opgehaald op de luchthaven van Aruba en ondertussen ook al aangekomen in Caracas. Daar werd hij feestelijk en als een held verwelkomd door zijn familie en de echtgenote van de Venezolaanse president Maduro.

De Amerikanen zijn woedend en onthutst.

Speculaties dat Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken, de status van diplomatieke onschendbaarheid heeft gegeven aan Carvajal onder druk van Venezuela, werden door een woordvoerder BuZa ontkracht: "Het onderzoek dat is verricht naar de heer Carvajal is zuiver van juridische aard geweest. Het onderzoek kende geen enkele politieke dan wel economische drijfveer.”

Peter Blanken, hoofdofficier van Justitie op Aruba, is onaangenaam verrast over de gang van zaken. "Als wij een rechtshulpverzoek krijgen vanuit de VS voeren wij dit uit op basis van het uitleververdrag dat gesloten is in 1980." Volgens Blanken blijkt uit de informatie die hij over Carvajal had ingewonnen op hoog ambtelijk niveau dat Carvajal geen enkele immuniteit genoot. "Daarom besloten wij tot aanhouding."

Blanken is verbaasd over de handelwijze van Nederland. 'Na de arrestatie op 23 juli hebben we advies gevraagd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Toen was het voorlopige standpunt nog dat Carvajal geen diplomatieke onschendbaarheid geniet. Zondag heeft de minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans gezegd dat hij wél deze bescherming geniet. Timmermans heeft een andere beslissing genomen dan zijn ambtenaren. Blanken noemde het besluit van minister Timmermans ‘een novum’. “Laat het duidelijk zijn dat deze beslissingen door Nederland zijn genomen. Het is vervelend dat Aruba hierop wordt aangekeken. Wij willen door Amerika niet als een onbetrouwbare partner worden gezien.”

Timmermans wist kennelijk meer over Carvajal dan rechter-commissaris

De Arubaanse rechter-commissaris Yvonne van Wersch handelde bij het vasthouden van Hugo Carvajal op grond van informatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken waar zij op dat moment over beschikte. Zij was ten tijde van Carvajal’s voorgeleiding niet bekend met de informatie waar Timmermans zijn besluit om hem alsnog diplomatieke immuniteit toe te zeggen, op had gebaseerd. Dit zegt het Arubaanse Gerecht in een persverklaring. In die verklaring stelt het Gerecht dat Carvajal, toen hij voor de rechter-commissaris werd voorgeleid aangaf dat zijn aanhouding op verzoek van de VS onrechtmatig was. De Venezolaanse overheid had hem immers tot consul-generaal in Aruba benoemd en hem van een diplomatiek paspoort voorzien, waardoor hij immuniteit zou genieten. Het OM daarentegen wilde voortzetting van de detentie omdat uit informatie afkomstig van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bleek dat Carvajal’s benoeming tot consul niet door de Nederlandse overheid was aanvaard. Bovendien was Carvajal’s benoeming door de Venezolaanse overheid niet zoals het hoort via de Venezolaanse ambassade in Den Haag aangemeld. Hierdoor was het dus nog niet eens officieel bekend in Den Haag dat Carvajal door Venezuela op die post was aangesteld. Van accreditatie en dus immuniteit was dus geen sprake. De rechter-commissaris bepaalde op grond daarvan dat Carvajal geen consul was.

Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans was er na nadere bestudering van het dossier achter gekomen dat de benoeming van Carvajal tot consul-generaal in Aruba weliswaar niet op de juiste wijze bij de Nederlandse overheid ter goedkeuring was aangemeld, maar wel was aangemeld bij het Bureau Buitenlandse Betrekkingen in Aruba. Hierdoor was niet aan de Venezolaanse regering gemeld dat geen goedkeuring aan de benoeming zou worden verleend. Om deze reden zou Timmermans alsnog hebben besloten dat Carvajal op grond van artikel 13 van het Verdrag van Wenen inzake Consulaire Betrekkingen voorlopig immuniteit bezat.

Toenmalig Arubaans minister van Justitie Arthur Dowers: 'Schurkerige beslissing van Timmermans'

Nederland kon ons niets opdringen. Wij wilden Hugo Carvajal uitleveren aan de Verenigde Staten. Aruba heeft vaker zware criminelen uitgeleverd aan de VS, kort voor de zaak Carvajal nog een Colombiaan. Het was een puur politieke beslissing van Den Haag om Carvajal de diplomatieke status te geven. Fred Teeven was staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en verzon die constructie om Carvajal diplomatieke onschendbaarheid te geven. Dat deed hij om Frans Timmermans tegemoet te komen. Ik heb Teeven er in een lang gesprek op gewezen dat die hele constructie onrechtmatig was. En dat was de constructie ook. Teeven had het tegen mij over een misunderstanding toen ik uit de krant moest vernemen dat Venezuela verklaarde dat Carvajal vrij zou komen. Tijdens koortsachtig over; tussen mij, de officier justitie de veiligheidsdienst, de korpschef en de procureur generaal, Marc van Erve. Van Erve zei toen: laat Carvajal maar gaan. Ik als minister van Justitie was de hoogste autoriteit en ik had mijn poot stijf kunnen houden, om te voorkomen dat Nederland in zijn hemd stond. Ik was al 8 jaar minister en wel wat gewend maar ik was woedend op Timmermans. Die had makkelijk kunnen zeggen: ik ga niet over justitie op Aruba. Nogmaals, het was een politieke beslissing. Een schurkerige beslissing. Ik wil Timmermans nooit meer zien, en ik heb tegen mijn kinderen in Nederland gezegd: stem nooit op die man.

BuZa: De actie van Timmermans kende geen enkele politieke dan wel economische drijfveer

Ik heb navraag gedaan bij INFODIO, een website die zich vooral bezighoudt met de corruptie in Venezuela: It is our opinion that the government of the Netherlands at the time took the decision of freeing el Pollo, and send him back, purely for commercial and political reasons.

BuZa beweerde daarentegen: "Het onderzoek dat is verricht naar de heer Carvajal is zuiver van juridische aard geweest. Het onderzoek kende geen enkele politieke dan wel economische drijfveer.”

INFODIO: Venezuela’s army / navy readiness for combat isn’t something that will deter any serious country. What was surprising about the decision was the Dutch government’s willingness to antagonise the US over such meagre trade relations with Venezuela. Maduro would’ve, surely, made numerous threats that were almost certainly amplified by Cuba’s most formidable diplomatic apparatus. The Dutch just caved to the bigger problem.

Volgens Martí Noticias is een grote deal tussen Nederland en Cuba een van de redenen voor het besluit van Frans Timmermans om Carvajal vrij te laten.

De onafhankelijke digitale nieuwskrant 14ymedio in Cuba publiceerde op 28 juli een artikel over ‘de verrassende vrijlating van het voormalig hoofd van de Venezolaanse Militaire Inlichtingendienst van Venezuela, Hugo Carvajal.’ In het artikel, gebaseerd op informatie afkomstig van de Venezolaanse krant La Patilla worden de nauwe banden beschreven tussen het Nederlandse bedrijf Damen Shipbuilding & Engineering met een scheepswerf in Santiago de Cuba, Venezuela en Cuba. La Patilla concludeert dat het geen dwaze gedachte is, in het licht van ‘de uitstekende relaties die het Nederlandse bedrijf Damen heeft met zowel de marine in Venezuela als met het staatsbedrijf PDVSA,’ dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag uiteindelijk besloot Carvajal niet uit te leveren aan de VS maar uit te wijzen naar Venezuela.

Timmermans' beslissing om Carvajal vrij te laten, ondanks het Amerikaanse verzoek om zijn uitlevering, leidde tot diplomatieke spanningen tussen Nederland en de Verenigde Staten.

7 augustus 2014. Officier van Justitie Peter Blanken weggepromoveerd:

De officier van justitie van Nederland, Peter Blanken, die de leiding had over de arrestatie op Aruba van de voormalige directeur van de Militaire Inlichtingendienst (DIM), generaal-majoor Hugo Carvajal, is volgens berichten in de media op dat eiland uit zijn functie ontheven. De informatie over de verwijdering werd gepubliceerd op het 24ora nieuwskanaal van Aruba en de directeur, Mark Bensen, legde aan het NTN24-kanaal uit dat de reden voor de wijziging niets te maken heeft met de controversiële zaak van het Venezolaanse leger, maar vanwege de afloop van het arbeidscontract, dat in augustus 2010 is ingegaan. Bensen meldde dat Blanken officier van justitie in Nederland zal blijven.

De Tweede Kamer had veel vragen bij het optreden van de Nederlandse regering. Het CDA, D66, de VVD en VNL stuurden vragen aan minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken en zijn collega Ronald Plasterk voor Koninkrijksrelaties. Venezuela heeft nooit gedreigd om Aruba binnen te vallen naar aanleiding van de arrestatie van het hoofd van de militaire inlichtingendienst Hugo Carvajal. Dat schreef minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) in antwoord op vragen van D66-Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma en Wassila Hachchi. Volgens de minister zijn er geen dreigementen geuit. De Venezolaanse marineschepen die zondag voor de kust van Curaçao en Aruba zijn gezien voeren buiten de territoriale wateren. De schepen waren op weg van Maracaibo naar Puerto Cabello. Een gangbare route, aldus Timmermans. Volgens de minister is er dan ook geen reden om actie te ondernemen tegen mogelijke dreigingen.

De benoeming van Carvajal tot consul-generaal in Aruba was weliswaar niet op de juiste wijze bij de Nederlandse overheid ter goedkeuring was aangemeld, maar wel was aangemeld bij het Bureau Buitenlandse Betrekkingen in Aruba. Hierdoor was niet aan de Venezolaanse regering gemeld dat geen goedkeuring aan de benoeming zou worden verleend. Om deze reden zou Timmermans alsnog hebben besloten dat Carvajal op grond van artikel 13 van het Verdrag van Wenen inzake Consulaire Betrekkingen voorlopig immuniteit bezat. Tegelijkertijd verklaarde Timmermans Carvajal tot persona non grata. Volgens de minister was dat zijn beslissing en heeft hij dat niet afgestemd met de VS. Carvajal werd na zijn vrijlating tot persona non grata verklaard, maar waarom dat precies is gebeurd, wil Timmermans niet zeggen. Volgens de minister is het koninkrijk niet verplicht om daar mededelingen over te doen.

Nederland zwicht voor narco-terreur

Deze opinie van George Lichtveld spreekt boekdelen:

De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken (Koenders) gaf als reden daartoe te kennen dat de gevangenneming niet terecht was daar Carvajal immuniteit genoot, terwijl dat absoluut niet het geval was. Daarnaar gevraagd heeft Koenders zelfs het Nederlandse parlement voorgelogen. Ik heb nooit begrepen waarom de juristen van de Tweede Kamer die valse bewering niet nader juridisch hebben uitgezocht, het verdrag over de consulaire diensten is op dat punt glashelder. Feit is dat Carvajal op vrije voeten werd gesteld en in opdracht van Maduro meteen door een vliegtuigje werd opgehaald. Als doekje voor het bloeden werd Carvajal wel persona non grata verklaard hetgeen echter niets uitmaakt, want Carvajal woont de facto deels op Aruba in een luxeappartement op een steenworp afstand van het consulaat, waar thans zijn voormalige militaire collega plaats gaat nemen. Carvajal gaat fluitend zijn gangetje zonder dat de autoriteiten hem het minste in de weg leggen, laat staan hem uitzetten. Nu krijgt deze capo van het Cartel de los Soles, dankzij Bloks diplomatieke missie, ook nog de ondersteuning van zijn ondergeschikte kartelsolda"at Figueroa.

Vlak na Carvajal’s vrijlating sprak ik met een Venezolaanse ex-diplomaat die toevallig op het eiland vertoefde. Die vertelde mij dat in kringen van staatsjuristen in zijn thuisland men uiterst verbaasd heeft gereageerd over dit plotseling veranderde standpunt van Nederland, dit omdat het nieuwe Nederlandse standpunt juridisch gezien niet terecht is, althans in hoge mate aanvechtbaar is. Hij wees mij op het gestelde in artikel 41 van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 24 april 1963, welk verdrag in casu van toepassing is. Voor zover mij bekend is dit verdrag namelijk door zowel Nederland als door Venezuela geratificeerd. Artikel 41 eerste lid van het verdrag luidt:

,,Consulaire ambtenaren zijn gevrijwaard tegen arrestatie of voorlopige hechtenis, behalve in geval van een ernstig misdrijf en ingevolge een beslissing genomen door de bevoegde rechterlijke autoriteit.”

Het komt mij voor dat drugshandel waarvan Carvajal werd verdacht, beschouwd mag worden als een ernstig misdrijf zodat naar mijn mening en dat van de voornoemde Venezolaanse juristen, deze uitzondering op de vrijwaring van consulaire ambtenaren, heel duidelijk in dit geval van toepassing is. Eveneens mag erop worden gewezen dat onder het begrip ‘consulaire ambtenaren’ ook de consul-generaal wordt begrepen. In artikel 42 van het voornoemde verdrag staat immers vermeld:

,,Indien een lid van het consulaire personeel wordt gearresteerd of in voorlopige hechtenis wordt genomen, of indien tegen hem een strafvervolging aanhangig wordt gemaakt, dient de ontvangende Staat het hoofd van de consulaire post hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Mocht deze laatste zelf het voorwerp van een dergelijke maatregel zijn, dan dient de ontvangende Staat dit langs diplomatieke weg aan de zendstaat mede te delen”.

Het klopt dus dat een consul in principe vrijwaring (immuniteit) geniet, maar het verdrag maakt een heel duidelijke uitzondering voor die gevallen waarin er sprake is van een ernstig misdrijf, hetgeen ook is waar Carvajal van wordt beschuldigd. Als grensoverschrijdende drugshandel geen ernstig misdrijf is dan weet ik niet wat het dan wel is. Het al dan niet genieten van immuniteit heeft in dit geval dus ook niets te maken met de vraag of accreditatie al dan niet had plaatsgevonden. De voormelde artikelen zijn zo klaar als een klontje en zijn volledig van toepassing in het onderhavige geval.

23 december 2015. Opnieuw grote order van werf Damen voor Venezuela

Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) heeft een order voor 10 schepen geplaatst bij Damen Shipyards Group, als onderdeel van de strategische verschuiving van de staatsonderneming van gecharterd tonnage naar tonnage in eigendom. De nieuwe sleepboten, die naar verwachting de operationele efficiëntie zullen verbeteren en tegelijkertijd de exploitatiekosten zullen verlagen, zullen tankers in Venezolaanse havens en havens ondersteunen bij het afmeren en manoeuvreren.

Sprong naar het heden, aankomende maandag 21 augustus 2023: Kamervragen van het lid Van Haga aan de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over rol Frans Timmermans bij vrijlating Venezolaanse drugsbaron Hugo Carvajal

1) Bent u bekend met het feit dat Frans Timmermans, toenmalig Minister van Buitenlandse Zaken, Carvajal op 28 juli 2014 op Aruba, waar de drugsbaron 3 dagen in de gevangenis had gezeten, vrijliet?

2) Bent u bekend met het feit dat de Verenigde Staten, de DEA, Peter Blanken, hoofdofficier van Justitie op Aruba en de Arubaanse rechter-commissaris Yvonne van Wersch destijds verbijsterd en woedend reageerden? En dat Hoofdofficier Blanken het besluit van minister Timmermans ‘een novum’ noemde en het volgende stelde: “Laat het duidelijk zijn dat deze beslissingen door Nederland zijn genomen. Het is vervelend dat Aruba hierop wordt aangekeken. Wij willen door Amerika niet als een onbetrouwbare partner worden gezien”?

3) Deelt u de mening dat drugsbaronnen en zware criminaliteit bestreden dienen te worden? Zo ja, hoe duidt u het lakse optreden destijds van Timmermans en deelt u de mening dat dit weinig goeds belooft als Timmermans het onverhoopt voor het zeggen krijgt? Graag een gedetailleerd antwoord.

4) Heeft u de bereidheid om te onderzoeken waarom Timmermans, thans premierkandidaat, op eigen houtje plotseling besloot Carvajal vrij te laten? Graag een gedetailleerd antwoord, waarbij u ook aangeeft of u de rol van het ministerie van Buitenlandse Zaken hierbij onderzoekt.

Tien jaar later, wacht ons een staartje! Frenske is er precies op tijd voor terug.