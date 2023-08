Jahaa dit is fantastisch. De extreem hinderlijke knakkers van Mojo en Lowlands gingen journalistjes pesten door een tientje entree te vragen voor hun festivals. NRC Handelsblad, slijpsteen voor de geest, reageerde eerst met "Vrije nieuwsgaring zonder tegenprestatie is een groot goed," en daarna met "Een paar dagen slikken & zuipen op Lowlands in de tijd van de baas is een nog groter goed". Eind goed niks goed kunt u zeggen, maar nu willen Amnesty en Oxfam, de goede doelen waar het geld naartoe zou gaan, dat bloedgeld niet meer hebben. Scoopje van Adformatie: "Maar Amnesty International en Oxfam Novib laten nu weten niet op dit geld te zitten wachten. Beide organisaties, die in hun werk persvrijheid als een van hun speerpunten hebben, waren van tevoren niet op de hoogte gesteld van de toegangsfee voor journalisten waar zij als begunstigde van werden genoemd door Lowlands." Heerlijke win voor twee clubs waar wij best vaak wat over te zeiken hebben. Steek die paar tientjes van Omroep Flevoland de Volkskrant maar in je reet Eric van Eerdenburg.

