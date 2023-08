Kauthar hoort daar echt thuis, in die mix van obligate deugdzaamheid die krampachtig wordt gekoppeld aan geforceerde idealisering van popmuziek. Lowlands is inmiddels een karikatuur van een festival geworden, platgeslagen door de commercie die inmiddels doorheeft dat deugen, of liever gezegd de deugdzaamheid veinzen, het verdienmodel bij uitstek is. Zie je bij Canal Pride, zie je in de politiek, zie je overal, ook dagelijks in de commercials die je om de oren vliegen. Deugen is de sleutel tot geld verdienen. Dus worden figuren als Kauthar benaderd, lieden die als vliegen op de poep op dat soort van evenementen afkomen, goed geïnstrueerd door hun mentoren, en dan bedoel ik in het geval van Kauthar niet bepaald de apparatsjiks van GroenLinks, maar meer de Moslim Broederschap. Dit is een van die kleine kansen, weet Kauthar, om te doen wat De Verhevene haar opdraagt, en ze zal het maximale uit de situatie halen, al is het maar met één zinnetje of één woord in een ogenschijnlijk oppervlakkig verhaaltje. Mojo zal het varkensworst wezen, als de kassa maar rinkelt.