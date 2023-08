Een kuchende werknemer in regenjas nam ons ooit mee voor een rondje over het terrein van Altrecht / Fivoor in Den Dolder en dat voelde aan alle kanten vervelend, niet in de laatste plaats omdat 'cliënten' die daar helemaal niet mochten lopen doodleuk 's ochtends vroeg door het dorp banjerden op zoek naar een plek om het weekgeld te verbrassen aan shag en bier. Gaat er weer iemand door het lint, zit het dorp weer met het gezeik en dan hebben we het niet eens gehad over de ergste gevallen: de Michael Panhuisjes van deze wereld die ontsnappen en helemaal ninja gaan op weerloze jonge vrouwen. De kliniek in Den Dolder gaat vertrekken (er komen woningen) en uiteraard wil NIEMAND een nieuwe kliniek naast de deur. Zo'n bouwsel naast je deur is al geen fijn gevoel als alles compleet is dichtgetimmerd, maar meerdere keren, in meerdere gevallen en op meerdere momenten gaat / ging het mis. Ook ná de dood van Anne Faber. Het rammelt.

En nu jankt carrièredirecteurtje Erik Masthoff de Volkskrant vol met 'lede ogen' en NIMBY-verwijten. Omdat de Volkskrant braaf opschrijft wat deze maat dicteert doen wij het wel: Erik Masthoff, de eindverantwoordelijke voor de misstanden in het werkelijk vernietigende OVV-rapport. Erik Masthoff, de behandeldirecteur van de PI Vught toen Panhuis daar zat. Erik Masthoff, de man verantwoordelijk voor de overplaatsing van Panhuis naar z'n herintegratietraject in Den Dolder. Erik Masthoff, over wie het AD schreef 'Directeur Vught krijgt na opeenstapeling van fouten nu bestuursfunctie in Den Dolder'. Erik Masthoff, onder wiens leiding Panhuis werd bestempeld als 'modelgevangene'. Erik Masthoff, over wie de PVV smaalde over 'een rondtrekkend circus dat overal een spoor van vernieling achterlaat'. Erik Masthoff, over wiens Fivoor-benoeming D66 zei: "Deze benoeming suggereert dat de klinieken verder gaan met business as usual." Erik Masthoff, die volgens de familie van Anne Faber de dood van Anne afdeed als 'bedrijfsongeval'. DIE ERIK MASTHOFF hangt nu ineens een psychiatrisch orakel uit als de Behandelaar des Vaderlands uit ('waar laat je dan 135 patiënten van wie het grootste gedeelte een delict heeft gepleegd'), die Erik Masthoff wijst met beschuldigende vinger naar gemeenten ('wij waren met open vizier bezig. Toen wierp de gemeente een barricade op'), die Erik Masthoff sluit af met 'dan moeten we dat ook regelen met elkaar'. Nu mag Erik Masthoff ZIJN EIGEN DOSSIER even teruglezen en zich dan nóg een keer afvragen waarom mensen géén zin hebben in een behandelkliniek naast de deur - laat staan een behandelkliniek naast de deur met Erik Masthoff als directeur.