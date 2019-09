"Bij de veelbesproken ggz-klinieken in Den Dolder is het de afgelopen drie maanden dertig keer gebeurd dat een patiënt na verlof niet of te laat weer terugkwam." Zo begint De Belg een stuk over Altrecht/Aventurijn/Fivoor/FPA of welke naam die vermaledijde faalfabriek uit Den Dolder nu weer heeft aangenomen. DERTIG KEER. Blijkbaar is het leven van een jonge vrouw niet genoeg om een keertje de teugels aan te trekken. Om eens flink door de organisatie te gaan, om eens te kijken: wat zijn nou de verbeterpunten, waar zitten ze en hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in de toekomst minder staatsgevaarlijke idioten tussen de mensen belanden? Het is fout op fout op fout, ellende op ellende op ellende, faal op faal op faal. Die van het FPA staan kei-hard voor lul en er stapt helemaal niemand naar voren om er wat aan te doen. De grootste clown is nog wel onze minister, Sander Dekker, die inmiddels zo bedreven is in het rechtpraten van de kromheid dat hij ze zonder omkijken uit de mouw kan schudden om meteen weer verder te gaan met de orde van de dag. Nu ook weer: alle politieke partijen weer boos boos boos, maar niemand grijpt de verantwoordelijkheid en Dekker lult zich er toch wel uit. Wij neigen nu wel een keertje naar de lijn Markuszower (PVV): die minister is gewoon medeplichtig. "Dekker weet nu dat het helemaal mis is en doet niks. Hij is zelf inmiddels het grootste gevaar." Kennelijk is Anne Faber voor niets gestorven.