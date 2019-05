Wat een hoop kortzichtigheid en domheid in de panelen. Valt me tegen. Natuurlijk voeren we de doodstraf niet in, we zijn niet zo barbaars als diegene die we berechten. Voor dit soort gestoorden hebben we in Nederland de longstay en daar kom je nooit meer uit met een achtergrond als Panhuis. Ja een geciviliseerd rechtsysteem kost geld. En dat geeft niks en is marginaal op een nationale begroting. Dat er inschattingsfouten gemaakt worden, dat is echt verwijtbaar en meer te voorkomen dan nu. Doe daar wat aan! Maak meer cross checks in dossieroverdrachten. Observeer anders. Kies eerder voor de veiligheid van de maatschappij dan voor de reïntegratie van de 'patiënt'. Er kan nog zoveel gedaan worden om dit te voorkomen. En in Nederland naar de longstay betekent voor dit soort gestoorden echt dat ze sterven in het gesticht. En dat is goed.