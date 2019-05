Ik denk eerder dat het een beloning is voor bewezen diensten. Als je als overheid keer op keer zogenaamd 'foutjes' maakt, is dat een patroon, en als je vervolgens niets doet om die fouten te voorkomen voor een volgende keer, dan is het beleid. Vorige week was er ook weer een tweetal TBS-ers die lekker los gingen, er.wordt.absoluut.niets.bijgesteld.

Men wil blijkbaar vaasjes (lol) buskruit de samenleving in pompen. Of het nu via de TBS methode is, of via de open grenzen. Doel lijkt in ieder geval hetzelfde: zoveel mogelijk chaos en ellende creëren. Dat de bevolking opschuift richting (extreem) rechts is misschien juist het gewenste resultaat. Verdere polarisering, de bevolking staat elkaar nu al virtueel naar het leven. Misschien vinden ze dat grappig of zo.