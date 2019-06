Goh, het is weer eens hommeles in de omgeving van Altrecht alias Aventurijn alias Fivoor, waar Michael Panhuis zijn verkruimelde ritalin snoof alvorens Anne Faber van het leven te beroven. In het weekend stapte een patiënt midden in de nacht naar buiten om een ruit van de Gall&Gall in te kegelen, teneinde drank te jatten. Dat arme dorp weer in rep en roer, politieheli opgetrommeld, de hele mikmak. De man kon bij zijn vertrek uit de kliniek niet tegengehouden worden: "Er is in afstemming met de reclassering gekeken of we de patiënt toch gedwongen binnen konden houden, maar dit bleek op juridische gronden helaas onmogelijk. Om 2.30 uur hebben we de patiënt moeten laten vertrekken." Nu weten wij ook wel dat Altrecht zo lek als een mandje is, we zijn er immers zelf geweest, maar het is toch rampzalig dat een kliniek die in het hele land onder een vergrootglas ligt clusterfuck op clusterfuck stapelt. Iemand in lange regenjas kuchte de interne communicatie onze mailbus in en daaruit blijkt dat ze het allemaal 'erg vervelend' vinden. Weet je voor wie deze dingen ook heel erg vervelend zijn? Voor de inwoners van Den Dolder, die aan het lijntje gehouden worden terwijl levensgevaarlijke idioten het spoor over wandelen om het dorp op stelten te zetten. Voor de goedwillende werknemers van Altrecht, die met de rug tegen de muur staan. Voor de vrienden en familie van Anne Faber, die er niet meer is. Klik hier of op onderstaande mail klikken voor groot. Bonk. Bonk. Bonk.