Weet u waar pas veel stikstof bij vrijkomt? Bij al die rechtszaken die Johan Vollenbroek en zijn makkers aanspannen tegen iedereen die iets wil doen in dit land behalve zeiken dat er vanavond weer niks op tv is. Vorig jaar deed de Raad van State uitspraak in de zaak-Porthos van MOB tegen de Staat (winst Vollenbroek) en vandaag doet de Raad van State wéér een uitspraak in de zaak-Porthos van MOB tegen de Staat. De Staat wil namelijk subsidie geven aan CO2-oplslag om het klimaat te redden maar daar komt natuurlijk weer STIKSTOF bij vrij en dan heb je wel lekker het klimaat gered maar zijn de stukjes bos ter grootte van een krant in Dit Land KAPOT. Alsof we niks beters te doen hebben, zoals lezen over hoe het zit met de broodrooster van Lil' Kleine en Jamie Vaes.

UPDATE: Vollenbroek verliest, Nederland wint. Porthos gaat doorrr. Hele uitspraak hier.