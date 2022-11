: Dit past weldegelijk in de cultuuroorlog: psci.princeton.edu/tips/2020/8/15/rac...

Ik citeer de eerste zin: "Climate change disproportionately affects those who suffer from socioeconomic inequalities, including many people of color."

Onduidelijk of 't klimaat enkel gekaapt is door woke voor hun eigen doelen, maar het is zeker geen volledig separaat issue. Niet in de laatste plaats omdat diezelfde people of color nu 'disproportionately affected' worden door de gigantische energieprijzen & inflatie: dat raakt namelijk altijd de laagste sociale klassen 't hardst, omdat zijn een groter percentage van hun inkomen kwijt zijn aan de basics. Dus als de energietransitie iets bewerkstelligd, is het wel dat de usual victims wederom genaaid worden wat weer als fuel gebruikt wordt om meer rechten te verwerven.

Los van Peterson's klimaatontkenning, die hele klimaattransitie is momenteel een farce. Niet omdat klimaatverandering niet bestaat, maar omdat de gekozen oplossing unsustainable is op de lange termijn: We graven niet genoeg rare earth metals op om die transitie wereldwijd door te voeren om de klimaatdoelen te halen(Laat staan om alles over 25-35 jaar te vervangen en 25-35 jaar daarna weer).

www.vice.com/en/article/a3mavb/we-don...

't heeft dus geen zin om heel de EU, of USA or 'het westen' Net-zero op te tuigen, als de rest van de planeet gewoon steenkool blijft verbranden (want door de vraag worden die metals onbetaalbaar voor de 3e wereld). Het enige dat je doet is je concurrentiepositie slopen, en dat... geeft armoede, terwijl je nog steeds Chinees fijnstof ademt.