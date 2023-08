Een boot met allemaal zwarte mensen en een witte man die de baas is.

Dat past in het patroon van een slavenboot.

Dus is het een slavenboot.

Want iets anders kennen we niet, dus is het een slavenboot.

Goed van ons dat we dat zien, wat zijn we toch geweldige deugers.

O, kijk nou, een wit iemand maakt zijn gezicht zwart.

Wij kennen blackfacing, en daar doen ze dat ook, dus dit is blackfacing.

Zwarte mensen belachelijk maken.

Kan niet anders.

Er is geen andere verklaring mogelijk dan die we kennen.

Goed van ons dat we dat zien, wat zijn we toch geweldige deugers.

88 betekent iets wit-suprematie-symbolisch-iets.

Daar staat 88 daarvoor.

Dus in Leiden lopen allemaal witte racisten rond.

Kan niet anders.

Goed van ons dat we dat zien, wat zijn we toch geweldige deugers.

False-positive?

Nee, nooit van gehoord.

Heksenjacht voor je eigen ego-trip?

Nee, ook nooit van gehoord.