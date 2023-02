"Germany's First Tank After Hitler is Still in Service Today- Leopard 1"

De getallen zijn ongetwijfeld willekeurig hoor. Maar we pakten het numerlogische Duitsland-handboek er nog eens bij, en stuitten toch op twee toevalligheden. 14 Leopard 2's. En 88 Leopard "De eerste Duitse tank na Hitler" 1's. Nou, vergeef ons het citeren van (onhebbelijke kudt-club) de Anti-Defamation League.

"1488 is a combination of two popular white supremacist numeric symbols. The first symbol is 14, which is shorthand for the "14 Words" slogan: "We must secure the existence of our people and a future for white children." The second is 88, which stands for "Heil Hitler" (H being the 8th letter of the alphabet). Together, the numbers form a general endorsement of white supremacy and its beliefs."

Kortom, binnenkort met een omweg via de Erasmusbrug in strakke colonnes naar Bakhmut, waar de Russen hun omsingeling overigens gestaag maar zeker voort blijven zetten. Zie update onderstaand.

14/88 en sorry hoor maar lol om e-mailadres

Update Bakhmut: