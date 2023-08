De views lopen sinds gisteren in de MILJOENEN, plus nog eens duizenden commentaren in de replies en Quote Tweets. Kortom, het heeft even geduurd maar 's lands voornaamste exportproduct wordt eindelijk geëxporteerd. De consensus is dat niemand weet of ze nou naar een parodie kijken of niet. En dat zal zo blijven want dat weet Dries zelf ook niet - en dat is fantastico. Meer vertier en duidingspogingen na de breek.

Succes is een keuze en Dries kiest voor succes

Bek dicht cryptolul jij snapt Dries niet

Ja, maar toch bovenal nee

the way of men