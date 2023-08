1989? Nu Nederland vrijwel net zo dichtbevolkt is als Hong Kong en Defensie grotendeels naar Duitsland is overgeheveld is het vrij rustig op de heide’s en in het luchtruim. Dat was in de jaren ’80 wel anders, want verscheiden malen knalden de F-104 en/of F16’s door de geluidsbarrière en was de glasschade enorm. Na vele klaag telefoontjes van verontruste burgers (en blije glaszetters) mocht de KL v.d. politiek enkel nog boven de Noordzee ‘knallen’. Volgens mij startte ze af vliegbasis Soesterberg om boven het Veluwemeer de naverbranders al los te trekken…. Het voorval kan er mee te maken hebben.

Vraag: moeten ze bij zo'n luchtruim schendings incident nu rustig over Nederland vliegen totdat ze boven open zee zijn, hoe zit dat?