"Germany considers ban on far-Right AfD" kopt The Telegraph. Wat bedoelt 'Duitsland' precies met 'overwegen'? Ongeveer het volgende. De Duitse president - een ceremoniële functie niet te verwarren met kanselier zoals bijvoorbeeld A. Hitler - Frank-Walter Steinmeier zei in zijn speech tegenover Duitslands Federal Office for the Protection of the Constitution (BfV): "We all have it in our hands to put those who despise our democracy in their place." Dat wordt geïnterpreteerd als 'steun' voor een AfD-verbod nadat de Duitse BfV-baas na het laatste AfD-congres eind juli herhaalde dat de retoriek aldaar "once again confirmed our assessment that there are strong anti-constitutional currents within the party, whose influence is increasing." Ondertussen publiceerde Der Spiegel op 11 augustus een redactioneel commentaar met de kop- en onderkop: "Verbied de vijanden van de grondwet - De AfD radicaliseert steeds verder. Het is tijd om de democratie met scherpere wapens te verdedigen."

Zulks heeft een - mislukt - precedent. Pogingen om de neonazipartij NPD te verbieden strandden in 2003 én 2017 in het Duitse hooggerechtshof, en wel omdat de Duitse grondwet het verbieden van politieke partijen opzettelijk heel moeilijk maakt. En als een openlijke nazistische partij al niet verboden kon worden lijkt het erg onwaarschijnlijk dat het met een boze burgerpartij als AfD wel kan. Echter, de NPD was nooit een electorale dreiging, het AfD wel, dus wie weet wat de dikastocratie uit de hoge hoed trekt!

Ondertussen staat het AfD in een peiling voor de nationale verkiezingen met 21% van de stemmen op de tweede plaats. Enkel de CDU/CSU staat er met 26% boven.

Redactioneel commentaar Der Spiegel: "Verbied vijanden van de grondwet!"

Peiling: AfD op tweede plaats, 21% van stemmen

