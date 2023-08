GeenStijl Café Mega Mix 172 Playlist:

1. Axxen Conners - Creation Became Absolute (2016) - @SterF...

2. Bad Religion - Parallel (1996) - @Hevvlan Demuru

3. Kylie Minogue - Padam Padam (2023) - @MickeyGouda

4. Bronski Beat - Why (1984) - @Ruimedenker

5. Lorna Shore - Of The Abyss (2021) - @RM666

6. Kelis - Acapella (2009) - @Patje

7. Ultramagnetic Mc's - Watch Me Now (1988) - @P-unit

8. Duran Duran - New Religion (1982) - @Montgomery Burns

9. ACDC - Big Gun (1993) - @Zalwelweer

10. Soul Stirrers - Jesus Hits Like the Atom Bomb (1950) - @bitterpete

11. Phil Collins - Against All Odds (1984) - @Bad - Casey (voor @MickeyGouda)

12. Kiss - Ain't None Of Your Business (1976) - @Kapitein Sjaak Mus

13. The Police - Message In A Bottle (1979) - @Ruimedenker

14. Grace Jones - Slave to the Rhythm (1985) - @Arnold Layne

15. The Jacksons - Everybody (1980) - @Plukkieplukkie

16. Adriano Celentano - Prisencolinensinainciusol (1973) - @TurpinDick

17. Bubba Sparxxx - Deliverance (2003) - @GU

18. Rodriguez - I Wonder (1970) - @UnderTheDevil

19. Trans-X - Living On Video (1983) - @sir Ockels

20. Three Dog Night - One Is The Loneliest Number (1968) - @steekmug

Bonustrack: Oliver Anthony - Rich Men North Of Richmond (2023) - @Spartacus