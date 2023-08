reservebelgië, ik zie dit anders. Het Russische front rukte op met ca. 50 km. p/dag. De oude USSR grens ligt op 350 km van Nederland, klein rekensommetje: met ca. 10 dgn. had het Rode leger op de Noordzee stranden gestaan. Om Stalin te waarschuwen zich aan de gemaakte afspraken te houden hebben de Geallieerden in 3 raids Dresden v.d. kaart geveegd. Een vreselijk offer om een dictator iets duidelijk te maken. De Geallieerden waren hoe dan ook oppermachtig in het luchtruim, ze hadden - indien Patton zijn fiat had gekregen - het Rode leger honderden km’s Oostwaarts kunnen dwingen. Is niet gebeurd en begin v.d. koude oorlog. Ook meenemend de achteraf kennis v.d. vreselijke oorlogsmisdaden tegen burgers door het Rode leger toentertijd. Er was geen basis van wederzijds vertrouwen, denk ik.

Mijn conclusie is derhalve, Stalin en het Rode leger hadden verloren indien:

- de winter milder was geweest (leger Paulus).

- de Duitse aanvoerlijnen intact waren gebleven.

- de USA geen land lease hadden toegepast

- Er geen tweede front was geopend in Normandie.

- de Geallieerden voorbij Berlijn waren gestoten.

Overigens is het bombarderen van steden met ouderen, vrouwen en kinderen een pure terror tactiek.

Hoe dan ook danken wij onze vrijheid a.d. Geallieerden.