Ja toch even tussendoor meepakken opdat het in de archieven staat. De krant van Rijn-cruisend Nederland publiceert namelijk de ene aantijging na de andere in hun doorlopende jacht op MeToo'tjes om de losse zaterdagverkoop mee op te krikken, maar is dat niet eigenlijk een onverwerkt intern trauma dat is veroorzaakt door hun vorige hoofdredacteur? Die vreselijk vrome Vlaming Vandermeersch, die altijd zo gewetensvol zat mee te knikken met Matthijs van Nieuwkerk - die we inmiddels ook op een andere manier hebben leren kennen - was namelijk niet vies van een beetje schreeuwen, schelden, kleineren en dus ook: met middelgrote elektronische objecten schuifgooien naar mensen die waagden Zijne Onkreukbare Zetbazigheid van correcties & aanvulling op zijn gedrag te voorzien. Het blijft een wonderlijk volkje, die Alleen Maar Nette Mensen.