"Onze namen spelen een belangrijke rol in hoe anderen ons identificeren. Een goede uitspraak toont respect en waardering voor iemands culturele achtergrond"

Wat een bullshit. Waarom zou ik bij het uitspreken van een naam impliciet respect en waardering voor iemand's culturele achtergrond moeten tonen? Wat kan mij die achtergrond in beginsel schelen! Iedereen heeft een achtergrond, dus zo speciaal is een achtergrond niet bij het uitspreken van een naam. Niet dat ik nooit respect en waardering voor iemand's achtergrond heb, maar niet a priori, niet als vanzelfsprekend, want dan is het slechts een vormelijkheid die totaal maar dan ook totaal geen diepte heeft, geen inhoud, geen betekenis.

En hoe verhoudt zich deze bijna als eis uitgesproken raadgeving ten opzichte van de veroordelingen die wij naar ons hoofd geslingerd krijgen wanneer we iemand die ons nie uit de buurt lijkt te komen durven te vragen "waar kom je vandaan?". Dat, zo wordt ons voorgehouden, is een doodzonde, want vaak komt een persoon aan wie wij zulk een vraag spontaan stellen niet van verre, is tweede of derde generatie Nederlander en ergert zich er groen en geel aan steeds maar weer als vreemde te worden gezien.

Hier lijkt het tegenovergestelde weer het geval. Je leest een naam, hoort een naam, bent niet in staat om die stante pede goed uit te kunnen spreken en/of te schrijven, en dan geef je er aldus blijk van geen respect en waardering te hebben voor de specifieke achtergrond van degene die deze naam draagt?

Ik doe geregeld zaken met Chinese bedrijven, en de contactpersonen zijn vaak jonge mannen en vrouwen, die zich steevast presenteren als John, William, Ben, Clive of Cindy, Alice, Joan, Dianne. Kennelijk denken ze dat dit de communicatie met Westerlingen gemakkelijker maakt. Denk je eens in, een Chineesje wordt geïnstrueerd zijn of haar eigen naam maar niet te gebruiken, want dat is beter voor de handel. Vind het verder prima hoor, het zijn vluchtige zakelijke contacten die verder niet veel om het lijf hebben. Maar soms, als je merkt dat zo iemand zijn uiterste best doet om dat contact te optimaliseren, als er kleine probleempjes of grote problemen adequaat, pro-actief worden opgelost, als zo iemand met je meedenkt en het vluchtige contact iets meer vastigheid krijgt en wellicht tot meer zakelijk vertrouwen leidt, dan heb ik toch de neiging om expliciet te vragen hoe ze werkelijk heten, en als ze mij hun Chinese naam geven, dan probeer ik hen, zo lang het zakelijke contact blijft bestaan, ook met hun voornaam en achternaam aan te spreken. Meestal antwoorden ze dan toch als John of Cindy, of hoe ze zichzelf genoemd hebben, maar ik weet inmiddels dat het toch gewaardeerd wordt. Een Chinese zei mij ooit "you're the first one ever who calls me by my real Chinese name", en dat voelde als een welgemeend compliment.

Dus ja, ik begrijp wel hoe belangrijk het kan zijn. Maar draai de zaak niet om, maak er geen fucking verplichting van, dwing ons niet om ons te gaan verdiepen in specifieke uitspraak en schrijfwijze van welke naam dan ook van wie dan ook die wij toevallig tegenkomen. Misschien is het wel een van de weinige charme's van een multiculturele samenleving dat we lang niet alles van elkaar weten en hoeven te weten, en dat we nog iets hebben om over te praten als we mekaar toevallig treffen.

"Hoe heet je? Man, da's een moeilijke naam om uit te spreken!".

"Ja, voor jullie wel, voor ons niet".

Da's een basis voor een gesprek dat mogelijk leidt tot wederzijds respect. Dat respect bij voorbaat af willen dwingen maakt zoiets een stuk moeilijker.