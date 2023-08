Even een vleugje zonneschijn op een regenachtige dag om te tonen dat er nog dingen goed gaan in de wereld. We doelen daarbij natuurlijk niet op de initiële overval, waar een arrogante oelewapper met een blauwe handdoek denkt dat hij ongestoord een ton met rookwaar kan vullen omdat hij nu eenmaal brutaler is dan de rest en de winkelier toch verzekerd is. Nee, het gaat uiteraard om het moment dat hij de consequenties van zijn acties ontmoet. Het moment dat de hardwerkende medemens helemaal klaar is met deze luie profiteur en er een stokje voor steekt. Of eigenlijk: er een stokje op legt. Karma afgeleverd in handbaar staafformaat. Genieten.