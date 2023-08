Teaser van Duwertje Kuijpers van Vrij Nederland. Het blad is bezig met een uitgebreid verhaal over de rol van lobbyisten in de Tweede Kamer toen er een alleraardigst voorbeeld opdook in de Nationale Vergaderzaal. Nou is lobbyen niet per definitie slecht maar het is wel een beetje raar als Kamerleden moties indienen die 1 op 1 geschreven zijn door (commerciële) belanghebbenden en vervolgens ook nog eens door de mand vallen. Dat overkwam Wybren van Haga op donderdag 6 juli (hadden we gemist omdat het kabinet op weg naar de uitgang was en een dag later zou vallen) tijdens een Defensiedebat. De tekst van de BVNL'er kwam Peter Valstar (VVD) wel erg bekend voor omdat hij eerder dezelfde op zijn bureau vond. Afzender: het Nederlandse bedrijf Defenture dat een maand geleden een opdracht van 1,5 miljard euro voor drieduizend voertuigen voor de Luchtmobiele Brigades van Duitsland en Nederland misliep. De BVNL-motie werd overigens verworpen. Doemt toch de vraag op: zou Van Haga al zijn Kamervragen over Willen Engel en Huig Plug waar Olaf Ephraim het eerder deze week over had ook door de direct betrokkenen hebben laten schrijven? Enfin, video van het amusante door de mand val-moment na de breek.